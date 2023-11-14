窮L大學生戶口突多580萬港元　狂掃名牌稱「上帝的禮物」下場超慘

如果讓你一夜暴富，戶口多了一筆本身不屬於你的金錢，你會將這筆錢怎樣花？還是存起來？有位南非女大學生就「中頭獎」，決定要揮霍一把，把這些不屬於她金錢瘋狂花掉，而結果竟然是這樣？



圖片來源：The Scottish Sun

南非女大學生瑪妮（Sibongile Mani）原在沃爾特·西蘇魯大學(Walter Sisulu University)就學，這位清貧的大學生每個月都會獲發政府資助，卻突然一夜暴富，瑪妮突然當上有錢人便覺得要大買特買，瘋狂購買奢侈品，竟在兩個多月間揮霍掉約50萬元。

瑪妮每個月都會獲發政府資助，但政府工作人員卻將1400元蘭特 （約$584）補助金，錯誤匯款多了幾個零，瑪妮一下子就收到了1400萬蘭特（約$584萬港元），銀行戶口多了一堆零，令她一夜間變成富翁，她把衣櫃的所有日常衣物通通換上名牌，家中煥然一新通通換上漂亮家具，自己用最新款iPhone手機等，每晚都跟朋友聚會，70多天便花了約$50萬。

圖片來源：The Scottish Sun

但最後被人發現的原因竟然不是政府調查，她在這70多天後，有日她在超市不小心留下了一張銀行收據，收據輾轉去到南非學生大會分會職員手中，發現她的戶口內竟有千萬元蘭特，與她申請政府資助的背景相差太遠，於是報警揭發了瑪妮。

圖片來源：The Scottish Sun

在職員報警後，瑪妮於 2017 年被捕，被指控盜竊和欺詐，去年被判罪名成立，被判處五年監禁，她指當她見到該1400萬蘭特時，將其視為「上帝的禮物」，完成沒有想到後果便大買特買，她承認犯錯，但律師阿桑達隨即為她提出上訴，理據是瑪尼並非主動獲取這筆錢，而是政府錯誤地發送給她，而瑪尼離開牢獄亦不會對社會構成威脅，結果上訴成功，法院改判她緩刑 5 年，期間進行無償進行576小時的社區服務等，而最令人震驚的是，她不必償還她花了的錢。

圖片來源：The Scottish Sun

事件一出後也有不少網民熱烈討論，認爲瑪妮很可惜沒有在那70多天沒有好好善用這筆錢，「佢最慘係未cash out啲錢」，「做576社區服務唔易架，仲要返學讀書，當你每次做4個小時，每星期做2次，都要做72個星期，即係做成年半社會服務」、「好彩係政府入錯錢，如果係銀行入錯既話實冇咁順灘，上訴幾多次都係輸。」也有不少網民認爲收據顯示銀行戶口餘額細思極恐，「顯示銀行戶口有幾錢係咪有病」。