大學生買恒指輸晒Grant loan　誤信唔會穿15000點：未交學費點算?

不少符合資格的大專生都有申請大學生專上計劃（俗稱：Grant Loan），除了可以用低息向政府借貸解決學費問題，學生也可以借在校其間的生活費，在出社會工作後才慢慢還款，相信解決不少同學和家庭的燃眉之急。而近日就有位同學用資助炒股票，最後得不償失。



Instagram 截圖

近日有網民在IG專頁「ug_polyu」以「買恆指輸晒Grant Loan」為題發文，因沒錢交學費向大家求救，表示「知道自己係衰仔，但真係唔想冇書讀」，該投稿其後更被轉發至連登討論區，引起網民熱議。

《男人唔可以窮》劇照

事主本身家境清貧，所以這兩年讀書都是「Non Mean」（全日制大專學生免入息審查貸款計劃），而今個學期學資處批了兩萬多資助予事主，事主為了賺更多生活費便決定「去股市推一推」，先是用其中的$8000購買很多恆生指數的牛熊證，果不其然全部「輸晒」。事主還未心息，見當時恆生指數只有16000點，便聽取其他人的小道消息稱恆生指數 15000點是「鑽石能量底」（意指不會跌穿），便用了餘下的所有資助「買咗15000點『打靶』嘅牛（被強制收回的牛熊證）」，而在今星期同樣「輸晒」。

《男人唔可以窮》劇照

現在學校亦追事主盡快交學費，唯事主不敢與家人交代，「屋企人都唔會攞到錢比我」，便向大家求解決方法，表示「真係唔想冇書讀」，更在文末勸世「大家千祈唔好再買港股」。

投稿一出後不久便被轉載至連登討論區，不少人都表示同情，更提出解決辦法，「今時唔同往日，我年幾之前都賺到少少，依家諗都唔好諗」、「用信用卡碌學費，再打上銀行申請個學費既消費分期，然後番Part Time慢慢每個月找卡數，學費嘅錢都夠膽拎嚟炒股票」，也有部分網民認為事主應該先讀好書，「書都未讀好學人發發達夢，人炒你又炒」、「借得grant loan，就算唔係批全額『grant』，『半grant半loan』屋企都窮，咁嘅身世都攞去賭，都係想搏翻身啫，就唔好諗住有退路，讀返書啦」。