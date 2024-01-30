內地女睇TWINS酒店職員問「會唔會睇MIRROR」事主咁答下場超爆笑

Twins是不少人的童年回憶，加上近年兩位成員都北上發展，事隔9年在紅館開演唱會吸引不少內地粉絲到場支持。近日就有2位內地Twins歌迷為睇演唱會特意來港，不過租住酒店時卻因為意外「撻MIRROR朵」，而被升級至酒店套房，引起網民爆笑。



小紅書 截圖

近日有內地女在社交平台小紅書以「關於去HK要多謝Mirror呢件事」為題發文，事源樓主與朋友為了看Twins的紅館演出，提早了差不多一個月預訂在附近的酒店，「星期五六均價$800已經覺得超抵」，入住時便和辦理入住的職員閑聊幾句更有意外驚喜。

小紅書截圖

前台的職員得知事主和朋友都是專程前來觀看演唱會，便小心翼翼的問「你哋會唔會睇MIRROR」，而同行朋友疑是鏡粉便直接接了這個話題，「好彩我隔離有個日日都聽『掃掃掃』嘅人」(姜濤《鏡中鏡》的其中一句歌詞)，前台職員便幫樓主升級了酒店套房，事後樓主大大感激疑似是「鏡粉」的前台職員，「我會將MIRROR放起(喺)心，靜雞雞帶去羅湖」，更在留言大讚鏡粉是「大富之人」。

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帖文一出後引起不少兩地網民爆笑留言，不少內地網民都表示羨慕，要做好「功課」才來香港，「下次過去，靚女話：請問MIRROR 12位成員的中文名和英文名分別是什麼」、「我即刻去補習，已經背熟12子中英文名」、「呢個故事話俾大家聽，去香港之前記得背熟MIRROR」、「下次我也試試！」、「哈哈哈，這個酒店確實不錯」。