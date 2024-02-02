大掃除｜抽油煙機頑漬難刷？網民推介用梳打粉　開住機噴輕鬆搞掂

廚房的抽油煙機使用久了，總會累積厚厚的油漬，拆下來清洗又費時費力，近日就有網民分享一個「天然清潔劑」，製作起來簡單又方便，去污效果也非常明顯，抽油煙機立刻乾淨溜溜，讓網民看了都說「像新的一樣」。



抽油煙機的污垢不必狂刷！內行人推1款天然去漬好物

一名網民在Facebook群組「家常菜」發文，表示要和大家分享去油垢不卡油的好幫手「小梳打粉」，她提到自己家廚房的抽油煙機都是用小梳打粉＋水＋洗潔精調和裝成噴罐，也熱心提供使用方式，烹飪完後不急着關抽油煙機，在機器運轉下噴灑小梳打粉水進抽油煙機的風扇葉，去油垢的效果非常好，溶解的油垢會流到集油杯，再清洗集油杯就乾乾淨淨了，大讚「食用級小梳打粉不僅環保又不傷身又省力省時還省錢呢！」

網民還在留言區補充，比例為「一小湯匙的梳打粉＋水250cc＋一點點洗碗精」，如果油垢比較厚的或陳年油垢，梳打粉量就要多一點。

相關文章：紗窗、門隙盡是灰塵難清潔？勿直接刷擦、水沖 3大法寶輕鬆清理

+ 14

文章曝光後，引起網民熱烈討論，不少人都表示學到一招：

・「推推推，想噴就噴隨時都能清潔，不怕傷手又安全，適合我這種有強迫症的」

・「跟我一樣，我還會順手牆壁，煮食爐四周噴一噴，擦一擦就好了，不用等大掃除的時候，在那邊刷得要死」

・「抽油煙機像新的一樣」

・「這麼方便，我還笨笨的拆下來洗」

・「超乾淨的排油煙機，好厲害哦」

・「我也是小梳打愛用者」

・「這樣我就不會清到頭痛了」

・「我都用這超好用，油膩黏黏擦一下乾淨」



也有許多人推薦加醋，會讓清潔效果更加乘：

・「也可以加醋，效果更好」

・「看了很多網絡文章， 通常都會加一些醋，效果更佳」

・「梳打粉加醋加溫水是真的很好用」



此外，還有達人分享其他製作天然清潔劑的方式：

・「還可以試試，新鮮橙皮打汁（釋出橙皮精油），摻入上述清潔劑中，可去除油污頑垢，還留下淡淡橙皮香味」

・「柑橘類都很適合喔！尤其是柚子皮，精油效果最好，建議泡酒精時，將白色內層去除，單純用精油表皮浸泡，放置無陽光照射陰涼處，約一周即可使用，或摻入清潔劑中」



【延伸閱讀，更多家居大掃除建議】

大掃除｜洗面乳刷爐頭有得諗？網紅實測 陳年頑固油漬統統消失

+ 9

大掃除｜家居10大地方抹到人崩潰 煮食爐、馬桶不及第一位難清潔

+ 31

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：廚房抽油煙機怎麼清洗？內行人推1款天然去漬好物，輕輕一擦厚重污垢立刻消失】