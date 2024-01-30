大掃除｜先除後掃、從裏到外！4大要訣整理家居　斷捨離也有技巧

每到過年期間，一年一度的大掃除必不可少，家中各角落累積了一整年的雜物和髒亂，看了總是令人頭痛，除了要清潔打掃，在收納整理的過程中，還會遇到需要斷捨離的時刻，你知道「大掃除攻略」特別要注意甚麼嗎？提高整理效率的同時，也要找到囤物的根源，才能成功讓新年的家煥然一新！



過年大掃除的三大禁忌

過年大掃除存在着一些習俗和禁忌，最佳的打掃時間是在農曆年底，除夕傍晚前，並且還有以下3個禁忌。

1. 晚上打掃

打掃應避免的時段，包括除夕晚上，或大年初一到初四，這樣才能「保留財氣」；因此，如果除夕夜前來不及大掃除，必須等到初五才可以打掃。

2. 晚上洗衣服、晾衣服、洗澡

除夕夜應避免晾衣服，當天傍晚前要把衣服晾乾，不可晾到初一與整個過年期間，以免「濕過年」；此外，除夕夜習俗上不宜洗澡、洗頭，認為會把好運洗掉，可等到初一再洗。

3. 晚上倒垃圾

習俗上，除夕晚上9點後就要避免倒垃圾，否則怕將來年財運往外倒，之後持續到初四，也都不宜倒垃圾；到了初五，就要趕快把「窮」倒掉，因此在初五倒垃圾就是最好的「送窮神，迎財神」方法。

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大掃除的四訣竅

1. 先「清除」再「打掃」

事實上，「除」是比「掃」更重要的步驟，先將閒置物品清出來丟棄，才能省下擦拭及清潔的時間。超過一年沒穿的衣服、會磨腳的鞋子、過期或根本不用的化妝品等等，都是可以斷捨離的東西，讓房間的環境代謝一輪，視覺和心情都能更加輕盈。

2. 斬斷「斷捨離癱瘓症候群」的拖延症

對於很愛囤物的人，「斷捨離」是一項非常困難的工程，在要與不要的東西中做出終極抉擇，丟了捨不得，留着又很少使用，不僅內心受到決策疲勞，東西沒整理完又堆着滿地都是，根本是愈理愈亂，以下有幾個方法是能夠治好你的「斷捨離癱瘓症候群」，讓你馬上讓你的房間改頭換面。

1. 最忌「一鼓作氣」，是不是總想着在某個假日，一次把房間整理好呢？那樣完美的整理日往往是不存在的，你會拖延再三抗拒整理，就是因為繁忙的日常就是你拖延的藉口，每天花一點零碎的時間清掃，是更容易長期維持整理習慣的辦法。



2. 以使用頻率先分類物品，從「已經沒在使用的物品」開始捨棄，把一年以上都沒有再使用過的東西一口氣清光光，「偶爾使用的物品」則可以留下，不過需要集中擺放在同一個地方，並設定保留期限，若這期間都沒有動過，就可以拿出來清掉。



3. 設置一個「保留箱」，這是來自一位英國作家莎頓（ Jandra Sutton）的整理技巧，在斷捨離的過程中，非常容易陷入丟與不丟的天人交戰中，這時候就可以將這類物品放到這個「保留箱」，如果你心理上還沒準備好丟掉它，把它存放在那裏，是可以同時減輕罪惡感又在視覺上感到清爽的方法之一。



3. 從上到下

清掃的位置一定要從高到低進行，像是冷氣機或是高書櫃等上方的灰塵都掉到地面上，最後再一起清掉，不僅是房間內，從天花板、櫃子、到地板；若家中有多層樓，也盡量從高樓層掃到低樓層，就能讓掃除更有條理！

4. 從裏到外

首先記得「先掃後拖」，才不會又把地板採髒，而拖地時也切記要從房間的最遠的角落向門口移動，可以把髒污聚集往外掃，才不會掃了半天還白費工夫。

以上這些大掃除的秘訣都能幫助你更有效率地執行清掃工作，大家快趁過年期間，將必須捨棄的東西丟一丟，把所有的霉運都去除掉，也讓自己一回到家感更加到舒心自在吧！

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