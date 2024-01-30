大掃除｜廚房浴室去水口傳出霉臭？若清潔劑也無效 問題或在這裏
撰文：聯合新聞網
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農曆春節將至，家家戶戶都準備好迎接一年一度的大掃除，其中，許多人感到最頭疼的，就是廚房及浴室排水孔無法消散的異味。對此，日本收納、清潔專家伊藤真紀分享了有效處理氣味問題的方法，並表示若要根絕這些氣味的話，即使用了含氯的清潔劑，也可能是治標不治本。
根據日媒《Hint-Pot》報導，廚房及浴室的排水孔會產生臭味的原因很多，可能是排水孔或排水管內有頑強污垢、黴菌繁殖等等，這時使用針對異味去除的含氯清潔劑雖然有效，但「只清潔肉眼看得見的地方」並無法根絕問題。
報道中採訪了清潔專家伊藤真紀，她表示，使用含氯清潔劑雖能使排水孔周圍的污漬被去除，也能透過清潔劑的氣味去壓制臭味，但效果只是短暫的，假如一陣子後臭味又出現了，就需要思考，是否有其他問題存在的可能性。
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伊藤表示，一般來說，排水孔的「存水彎」能防止水逆流、或者害蟲爬出孔外，假如長期沒有水流經過，裏面殘留的水開始蒸發，便會產生異味。而一直頻繁使用的排水孔若同樣散發出臭味，有可能是管內積存了垃圾、毛髮所導致。
除此之外，伊藤提醒，排水管縫隙也可能是臭味產生的原因之一，如果以清潔劑清洗好幾次都無法消除氣味的話，則需要請相關業者確認，是不是排水管或周圍有問題。她還表示，定期請業者進行高壓清潔的話，也能夠有效改善。
伊藤表示，平時做好基本的清潔也很重要，如茶葉、毛髮等異物，可以透過裝設濾網，防止流入管內造成阻塞；但若是已有垃圾積存、排水孔蓋老舊的情況，則建議盡速更換。
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