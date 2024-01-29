大掃除｜爐頭頑漬刷不掉？教你自製橙皮清潔劑 一噴油漬輕鬆抹走
撰文：TVBS新聞網
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臨近農曆新年，家家戶戶開始準備年終大掃除，尤其是廚房煮食爐積着油垢，長期不清就變得更難清理，對此有家事達人分享，可以留下吃完的橙皮，製作成天然清潔劑，只要噴灑在髒污處就能輕鬆去污。
一名家事達人在Facebook發文指出，正逢橙子盛產季節，吃完的果皮不要丟掉，放進鍋内煮10分鐘後將果皮取出，在橙水中加入鹽巴、米酒及小梳打，再用最細的濾網過濾裝入噴霧瓶。
另外他也提醒，可以把橙皮收集起來放入冷凍庫，若是果皮數量太少清潔效果會不佳，「噴一噴到處亮晶晶，這種可以瞬間清除污漬，簡直是在變魔術。」
貼文曝光後，網民看到清潔後的煮食爐沒有一點油污，不禁紛紛留言大讚：
．「要清理這麼乾淨，是很不容易的事情」
．「正港台灣製造，天然無毒的清潔劑」
．「生活智慧王～帶給主婦們上了寶貴課程」
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