西客大叔一原因鬧爆高速線送壽司　命職員咁做！網民嘲：知你不舉

本港有一間大型連鎖壽司店，會透過自動送餐系統把壽司以高速線列車送到客人的桌旁。早前，有網民在將軍澳連鎖壽司店用餐時，突然聽到一位火爆阿叔大聲呼喊，目睹因高速線列車送餐而引起的爆笑場面！



高速線列車會把食物送到客人的桌旁。（資料圖片）

有網民在facebook群組「西店Hi客之道 」投稿分享他在大型連鎖壽司店遇到的搞笑事。事源他在用餐期間，突然聽到鄰座大叔大吼：「我忍無可忍啦！」然後用手機拍下運送壽司的列車，然後氣沖沖找職員。網民最初以為是列車送錯壽司或者有蟲，結果聽到爆笑內容。

「你哋舖頭有上中下幾行軌可以送餐俾客，有乜理由次次送嘢俾我都係用最上嗰行？」原來不是食物質素有問題，而是送餐系統有問題，每次都把壽司放在最上那行，他繼續罵：「我見隔籬附近啲客都有用幾行收嘢食，點解剩係得我係用最上？要個客係咁起身攞嘢食，好有問題喎！個廚房成日貪方便擺第1行出，有冇諗過個客要企起身？」火爆大叔連翻大爆發之後，他最後要求：「我之後order嗰啲壽司，全部同我用手攞過嚟俾我！」

無辜職員慘當出氣袋，連忙跟火爆阿叔道歉後，就跟廚房壽司師傅溝通，火爆阿叔的壽司要人手送餐，結果下碟壽司仍然放在自動送餐列車的最上層，火爆阿叔的憤怒也飆升到最高點：「同我叫你經理出嚟！」

網民原以為壽司有蟲。（資料圖片）

「唔好意思呀先生，經理講緊電話。」職員馬上解釋，但火爆阿叔當然不收貨，「咁架車同我擺喺度唔好郁，我就等你經理出嚟！」過了10分鐘，經理仍然沒有出來處理，火爆阿叔一怒之下，打電話投訴，「我要投訴你哋將軍澳分店嘅職員……同你哋店員講叫佢哋用手拎壽司俾我，都仲係出車！你哋設計好有問題，擺咁高點拎？！仲有，究竟係廚房邊一個make呢一個decision仲出車過嚟我度，係咪玩嘢？！我要知佢係男定女，佢個名！」

可惜網民隨後就離開了食店，無法知道後續。不過這個帖文就引起網民討論：「全世界都知阿叔不舉（高手）」、「我都要投訴！明知我腰痛，汽水機要彎低腰攞」、「又窮又要扮大款，咁有米去食亞媽家姐有專人服侍你添呀」不過也有中肯的網民表示：「老實講，我比較矮，上層真係好難拎」