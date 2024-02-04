日本高校竟食酒店自助餐做lunch　廚師現場即煮！網民:點解冇我份

學生時代有不少港人都會對學校的飯盒及訂飯的飯盒有不滿，「螢光汁」更是港人的共同回憶。最近日本有一家高中就分享了他們學校的「酒店級」午餐，除了巨大的炸蝦之外，竟然還有厚煎牛排，羨煞旁人！



「幌加内高等学校」是北海道的一間農業高中，全校學生只有39人，而它位於的幌加内町亦只有1,275人，是全日本人口密度最低的城鎮。這家學校除了特別少人，課程也十分特別。不但有滑雪課，必修課中還有「そば」（「蕎麥」）這一科，讓學生學習與蕎麥有關的知識，並在蕎麥田播種、親手打蕎麥麵。

日前學校就在X（舊稱Twitter）上分享一系列照片，當中一班學生竟在校內享受盛宴，桌子上擺滿一盤盤美食，彷彿身處酒店的自助餐。除了有牛角包之外，還有厚切牛排、巨型炸蝦及多種甜品。甚至還有廚師現場即煮的自選意粉！

一般學校都是訂飯，為甚麼他們午餐會這麼豐富？其實這是幌加内高等学校3年級生最後一天上課的情境，而現場的廚師是他們的烹飪老師，為了歡送他們這屆畢業生才準備了這次盛宴作禮物。日前學校宿舍亦為三年級住宿學生舉辦歡送會，菜點非常豐富，實在羨煞旁人。若所有學校提供的餐點都是這種質素，相信一定不會有學生抱怨啊！