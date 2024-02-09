內地男自駕返鄉下過年　暴雪塞車6日5夜吃光年貨　網民：唔抵可憐

中國人最注重新年，大掃除、吃團年飯、逛花市、辦年貨等都是新年的傳統活動。大批離鄉背井的一家大小都會提前回鄉，準備拜年。近日，內地一家四口打算回四川過年，但因暴雪的關係高速路段封路，被迫滯留在車上足足6日5夜！期間也只能吃掉車上的年貨充飢，但因一原因令網民高呼「唔值得同情」！



網上圖片

近日內地東部地區持續低溫，伴隨下雪的冰冷天氣。綜合內媒報導，一名姓沈的內地男與其家人打算由蘇州駕車開往四川回鄉拜年。他們更是做好準備提前一星期出發，由2月1日晚上9時開車，怎料中途駛至高速路段，就因暴雪的關係而封路，車輛一直停滯不前。

《超危險駕駛》劇照

沈先生更指：「我4號一天只前進了20公里」。因大量「同路人」令道路極之滯塞，車程也隨之拉長，但此時姓沈一家與目的地還有約660公里。直至2月6日的凌晨5時，沈先生一家仍被困在高速路上，由蘇州出發起計，已經過去了6日5夜。

塞車期間，他們一家四口也逼不得已將帶回鄉拜年的年貨吃掉充飢，甚至經已將年貨都吃清光。只能中途經過服務站時，再補充食物。就連基本生理需求也是逼於無奈在路邊解決，男人就在橋邊或路邊如廁，而女人也只可以用床單遮擋身體就地解決。

《在車上》劇照

更有類似情況的司機經已駕駛了2日2夜才走了一半都沒有的路程，而為了節省油量，在天寒地凍底下都要關掉車廂暖氣，導致車內二人相繼病倒。相信沈先生和身邊一同滯留的司機都對這次遭遇刻骨銘心，最終沈氏一家也在救援人員的幫助下安全脫困。

但一眾網民就認為這次事件不值得同情！網民質疑：「大時大節出省就坐高鐵、飛機啦，自駕同自虐無分別」、「為甚麼這些事情每年都要重複發生，大家沒有汲取教訓！」；更有網民諷刺：「幸虧還有年貨吃，吃完直接回去上班吧」、「唔錯啦，塞係路上有6日糧食，冇準備嗰啲人要走去邊度食飯」。