深圳美食｜7間餐廳Cafe「梳乎厘班戟」必食栗子鬆餅、豆乳梳乎厘

它很軟，雲朵般鬆弛它很多變，法式日式杯裝鐵盤各有特色。它就是「梳乎厘soufflé」，吃一口，幸福指數爆表‍。



1. Journal Standard Foodies

限定·陽光提子冰淇淋鐵鍋舒芙蕾／99元（人民幣，下同）

一家開在萬象天地2樓的潮牌西餐，鐵鍋裝的造型上就很吸睛。限定的青提口味，與快樂週末不謀而合；點單後需要等待制作時間25分鐘。

分量很大，空口吃是蛋奶簡單純粹的味道，口感鬆軟至極，搭配的淡奶油甜而不膩，記得蜜糖不要多淋。結尾吃膩了，一顆青提便是最佳解膩神器。

Journal Standard Foodies‍‍‍（華潤城萬象天地店）

地址：深圳南山區深南大道9668號萬象天地i.tblueblock二層SL208

交通：深圳地鐵1號線高新園站A出口，步行310m

營業時間：11:30-21:30



2. DARLING舒芙蕾

豆乳舒芙蕾／48元

一家非常温馨的舒芙蕾，據説吃過的都會吃第二次。

口味選擇很多，這次嘗試了最多人推薦的豆乳舒芙蕾，現點現做，需等待20分鐘左右。

出乎意料的好吃，鹹甜的豆乳奶油吃起來不膩，搭配濃郁蛋香的綿密舒芙蕾，吃起來很滿足；分量很足，兩大塊舒芙蕾，頂上還有大顆麻薯。決定二刷試試綿綿冰了。

DARLING舒芙蕾

地址：深圳南山區中興之家1棟荔芳一街6-6號

交通：深圳地鐵11／12號線南山站G出口，步行250m

營業時間：13:00-20:00



3. 港麗餐廳

舒芙蕾PLUS／39元

造型有被驚豔到，巨大一整杯，名副其實的PLUS。

需要趁熱吃，2分鐘後就開始塌陷了，中間切開投入冰淇淋，温熱蛋奶體蘸上冰淇淋，口感絲滑，嘴裏冰火兩重天，個人感覺整體甜度過高了些，適合4人以上分享。‍‍‍

港麗餐廳（卓悦匯INJOY購物中心店）

地址：深圳福田區中康路與梅林路交叉口東北角卓悅匯購物中心2層

交通：深圳地鐵4號線上梅林站D出口，步行110m

營業時間：10:00-22:00



4. 三浮冰事

黑糖波波舒芙蕾／62元

以刨冰出圈的一家店，舒芙蕾也被很多朋友推薦。

本次盤點分量最大的一家，三塊舒芙蕾，空氣感較強，細膩度差了點，蛋糕體軟綿濕潤。

適合甜黨聚會，奶茶奶油和黑糖的組合，今日多巴胺攝入已爆表。記得趁熱吃，涼了會有點蛋腥味吶。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

三浮冰事（南頭古城店）

地址：深圳南山區南頭古城中山東街23號E-67

交通：深圳地鐵12號線南頭古城站D出口，步行420m

營業時間：10:00-21:30



5. 90 Seconds

香草焦糖舒芙蕾／28元

穿插一位編外選手，唯一的法式布蕾（法式燉蛋 Crème brûlée）。‍‍‍‍‍‍

火槍炙烤過的焦糖，要敲碎了才能吃，口感柔軟順滑，入口即化，非常少女的味道，emo灰霾的情緒在吃完第三口後一掃而空了。同樣是蛋奶混合體，這次我站布蕾派。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

90 Seconds‍（星河COCO Park店）

地址：深圳福田區福華三路268號星河COCO Park一樓L1-086-088號

交通：深圳地鐵1/3號線購物公園站F出口，步行260m

營業時間：11:00-23:00



6. NADO那都

舒芙蕾系列／32-48元‍

這家的舒芙蕾系列，都是在一樓堂前現做，要等待30分鐘左右。

推薦提拉米蘇舒芙蕾，頂層的奶油比較厚實，巧克力腦袋衝就對了。杏白雪印舒芙蕾真的是長在了大家的審美點上，特製的奶油像一層雲朵浮在鬆餅表層，輕挖一勺，細膩的舒芙蕾剛觸碰舌尖就化了，這款的奶油會甜些。

NADO那都‍

地址：深圳福田區南園路向東圍村53棟（科學館F出口對面馬路）

交通：深圳地鐵1/6號線科學館站F出口，步行140m

營業時間：10:30-22:30



7. Oh! happy

秋日栗子鬆餅

現做的，下單後，要等20分鐘哦。

秋冬，怎麼能少了栗子元素。栗子醬在一縷縷落在奶油上，像是鳥巢。再放上了海鷗餅乾，彷彿期待春天的到來，栗子碎香甜帶點顆粒感，鬆軟的口感賦予多了一個層次。‍‍‍

Oh! happy ，秋日栗子鬆餅（ShenzhenWeekly提供）

Oh! happy （新安湖花園店）

地址：深圳寶安區興華二路148號

交通：深圳地鐵12/5號線靈芝站A2出口，步行680m

營業時間：每週二休息，週六至週日12:00-20:00；週一至週五13:00-20:00



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