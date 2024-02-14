深圳龍華好去處｜紅山6979新開「俄式超市」必買朱古力、特色罐頭

紅山6979新開了一家超火的俄羅斯集市，也是華南首家俄式超市。



才開了一個多月，就已經被擠爆了！就連港人北上，也是奔着這家店而來，人多到讓老闆直言「害怕害怕，顧不過來了……」

這家俄貨集市裏面的商品種類很多，分類齊全，各種零食、酒水飲料、日常用品、工藝品……基本上都涵蓋了俄羅斯本土的特色特產，性價比也比較高，超級豐富。👇👇👇

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主打的就是讓你挑到眼花繚亂，犯選擇困難症～

零食區

最熱鬧的當屬是零食區域，朱古力可以説是他們家的招牌，不同的口味、濃度、都有數十種種類，直接佔據一大半的區域，極具俄羅斯特色。

有一部分巧克力均價9.9元人民幣，很難不讓人心動。還有各式餅乾、糕點、新奇的小零食。

酒水飲料區

這裏的酒水，簡直就是「酒鬼們的天堂」，不僅種類多，包裝還非常精美，自己擁有或者送親朋好友都是不錯的選擇。

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還有這些

俄羅斯香皂、護膚品、日常用品、好吃的火腿、罐頭、蜂蜜、好喝的奶粉……每個區域都有很多新奇的產品，讓人逛到根本停不下來～有一些不常見的品類，也能在這裏買到。

俄貨集市

地址：深圳龍華區民繁路紅山六九七九20棟136

交通：深圳地鐵4/6號線紅山站D2出口，步行310m

時間：週一至週四 10:00-22:00； 週五至週日 10:00-22:30



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