深圳鹽田景點「巨型蒲公英」開放　恩上濕地公園梧桐亭打卡好去處

深圳鹽田又增一處山海打卡點——恩上濕地公園 · 梧桐亭，正式開放！

在雲端休息放鬆，在草坪上自由奔跑，置身山林，觀山看海……鹽田，真的很浪漫。



鹽田自雲海廣場火了之後，今年繼續發力，新增一名成員——梧桐亭，也被稱作是「恩上濕地公園驛站」，目前已正式開放。👇👇👇

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梧桐亭建在半山腰上，依山面海，與山林融合，形成了一道全新的美麗風景線，即可徒步到達，也有山海專線直達。

不得不説，鹽田真的很懂浪漫，2024年深圳人去看山海，又多了一個選擇。

依山面海 獨特的風景線

一路從山下慢悠悠走上來，從若隱若現到靠近梧桐亭，很難不被治癒。

一整棟形似「飛碟」的建築物，四周被綠油油的樹林草地包圍，登上觀景平台，眼前可觀望到鹽田港和城市高樓，遠處綿延的海岸線，山、海、雲、城，皆被串聯成一幅水墨畫；背後是一片充滿秋意的大草坪，有花香，有鳥鳴，讓人可以全身心的投入到自然美景之中。

以蒲公英造型為設計靈感 置身山林 觀山看海

梧桐亭是以「蒲公英」的造型為設計靈感，圓形環繞式的設計，全白的配色+透明玻璃落地窗，非常的簡約素雅，在綠意盎然的山林之間，它又極具特色，彷彿是置身山林之中的「大盤子」。

兩層樓高 環繞式全景落地窗設計

梧桐亭總共就兩層樓高，環繞式全景落地窗的設計，一樓處連接着寬闊的大草坪，設有階梯式休息區；二樓則是大平台觀景台和咖啡書吧，讓人置身山林，將鹽田的山海盡收眼底，主打的就是一個休閒愜意。

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純白樓梯盤旋而上 與天空連接

整個建築不算高，採用螺旋式階梯，盤旋而上，大面積的純白色與流動的線條，為這棟建築增添了不一樣的活力。

沿着階梯一步步向上走，以藍天白雲為畫布，彷彿有種置身雲端的即視感。樓梯處，也是一個好拍照的地方～

雲端風景一覽

眼前是絕美山海畫作鹽田港，一望無際的山海，五顏六色的貨箱都是點睛之筆。

登高望遠城市與山海，另一側是與山海融為一體的高樓，還有一棟棟拔地而起的建築，都讓人忍不住發出讚歎。

身後是羣山環繞，意境滿滿的大草坪，山連着山，鮮花盛放，金黃的草地在陽光下搖曳，綠、黃、紅層層相互交融，明亮而又靚麗。

置身雲端 閲讀·休息·飲咖啡

二樓是一個咖啡廳，一整個環繞式，潔白牆面，全透明的玻璃牆，跟整個山谷的綠色融為一體。坐在靠近窗邊的位置，可以看藍天白雲，也能將山林的綠意收藏。徒步累了，來這裏休息、閲讀、發呆，也是不錯的選擇。

目前還處在試營業狀態，只有簡單的飲品系列，年後會慢慢完善，期待更多豐富的東西。

恩上濕地公園遊玩指南👇👇👇

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1. 森林漫步道，感受綠意盎然

恩上濕地公園在梧桐山國家森林公園當中，藏在梧桐山半山腰中，遊玩這裏最好的建議就是徒步，散步慢慢走，慢慢感受。

這條路線很輕鬆，沒有太複雜的、崎嶇不平的山路，就沿着森林漫道前行。一路上都是滿眼的綠意，對眼睛甚是友好。陽光透過樹影，散落在地面上是温暖的，海邊吹來的風帶着一絲涼爽，偶爾還能聽到山谷間的鳥鳴。徒步的一路上，有這些陪伴，輕鬆抹去疲憊感。

2. S型海景公路，看城市隱於山海

沿着步道繼續往前走，這裏有一條是恩上濕地公園最好拍的地方，S型海景公路，天氣再好一點的話，就能欣賞到馬路盡頭是連接着大海與藍天。

這裏也能180°俯瞰整個海山，一邊是寬闊的鹽田港，看遠處貨輪滿載，慢慢地駛向大海；一邊能看到密集的城市樓羣，藏匿於海山之間。

3. 森林會客廳，打卡「宮崎駿草坪」

穿過海景公路，在梧桐亭對面的這片大草地，就是森林會客廳，也是散步者最喜歡賴着不走的地方。

夏天的時候，這裏是一大片綠油油的草地，現在草地變黃了，更富有秋意之感；中間的大古樹整齊排列，獨立山海間，孤獨又浪漫。很多人喜歡在大草坪上露營、野餐、發呆、躺平、奔跑，自由又散漫。

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4. 恩上水庫，看秋意落羽杉

恩上水庫位於園區的最深處，這裏有一小片的落羽杉林，不過恰逢現在水庫處於「枯水期」，跟外面的風景相比，這裏稍顯荒涼。不過倒也沒關係，或許，這又是另外一種體驗，是不一樣的美呢？

5. 觀湖賞花，每一處都是風景

還可以駐足湖邊，看微風拂過泛起漣漪的湖景，靜悄悄開放的睡蓮......這簡簡單單的場景，就能勾勒出一幅美妙的自然畫作，每一幕都很讓人放鬆。

儘管恩上濕地公園，現在有部分區域還在施工，但並不影響這裏仍是最讓人感到舒適的地方；看花開，聽鳥鳴，拾落葉，忘卻憂愁，感受自然界的一點一滴就足夠美好。

趁着天氣正好，來這個遠離喧囂的「世外桃源」，享受自然吧~

「去置身雲端，享受跟天空近距離對話。」

恩上濕地公園——梧桐亭

地址：深圳鹽田區惠深沿海高速

目前營業時間：10:00-16:00

交通：

工作日：深圳地鐵8號線海山站B出口，步行／打車至梧桐山森林公園大門處，步行前往梧桐亭

節假日山海專線：深圳地鐵8號線海山站B出口，步行500m至海山站公交總站，乘坐「山海專線」公交車直達，週末及法定節假日運行

上山：8:00-16:30；坐滿或半小時一班

下山：8:30-17:30；坐滿或半小時一班

票價：6元／人（單程），60歲以上長者／6歲以下兒童／殘疾人羣可享半價優惠

自駕路線：導航至梧桐山森林公園附近停車場，步行前往梧桐亭



遊玩Tips：

1、園區無需門票和預約；

2、山上暫無停車場，不建議自駕上山；

3、單車、電動車不能入園；

4、徒步時注意安全，勿翻圍欄；

5、園區近期有多處地方進行維修，注意大型車輛來往；

6、山上蚊蟲較多，請自行做好防護；

7、請遵守園區安排，請勿攜帶火種登山。



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