網民嘲港女衣著極頹　4大地獄穿搭一種見到即走：上多啲小紅書啦!

港女的衣著裝扮一直是受網民熱議的話題，日前有網民就在連登開Po上批評港女完全不會打扮，「應該學下內地女仔打扮」。當中還提到有4種極頹地獄穿搭，讓他見到就想即走？！



（Dcard截圖）

日前有港男在Dcard開Po指港女們「應該學下內地女仔打扮」。分享自己在交友App約過的幾個女生都不會打扮，不滿道「我咁有心機襯衫，點解女仔着得仲頹過我」。認為港女應該學學內地女生的「甜妹」打扮，教港女們可以多上小紅書學習學習。

當中港男更列出4種「X到喊」的裝扮，當中包括牛仔褲配T-shirt、杏色長褲加白色露肚T-shirt加外套，或者「頹到黑鴨仔帽headphone黑色長袖T加黑色長褲加洞洞鞋」。而當中最不能接受的就是扎馬尾、四方眼鏡加All Back髮型的女生，「見到就想即走......真係當場X出聲」。

一番言論引起網民熱議，被轉貼到連登討論區。當中有網民認同樓主的講法，認為「大部份港女都淨係識copy其他人style，完全冇自己風格，冇fashion sense」，在街上看到的港女衣著都非常相似。有網民就表示最嚴重的問題是「佢成身嘅野著上個男人度都冇問題」。甚至有網民講到港女「基本上係唔識襯衫」、「一味絲襪露肉搭名牌」，直指她們穿得像應召女郎一樣。

（《美麗戰場》劇照）

不過亦有不少網民反駁指，只要到旺角走一圈就會發現有不少港女的穿著都與樓主所講的「甜妹」相似。反而「大陸妹個妝化到假人咁睇見都唔開胃」，又指內地女的裝扮「一睇就知淘寶貨A貨上身」，會打扮的港女則不會穿A貨，化妝的技術亦比較好。而且「女為悅己者容」，有網民就笑指「你個人係咩quality 你係app咪約返啲咩人囉…仲打上黎講比全世界知？」，「如果佢同你出街都咁hea，代表你個樣都係得咁上下」。