港女擺烏龍公開PayMe派利是Code　被網民狂掃怒轟報警：電子乞兒

傳統上，農曆新年長輩都會派利是，討個好意頭。隨著科技發展，近年興起了「電子利是」的新潮流，透個電子支付工具即可向親友好友派利是，即使不去拜年都可以收到利是，還可以設定派給不認識的人，與眾同樂。早前，有港女就在網上大派利是，結果被陌生人取走，更大喊「如果佢哋無pay返俾我，我真係會報警」。



港女要求4位已領取她$8.8利是的網民把錢歸還，否則報警。（Threads截圖）

有港女日前在社交平台Threads，張貼了一張PayMe利是QR Code合集圖片，並寫上「龍年係咪一開始就訓練我如何面對失敗」，原來她在農曆新年期間收集了多個PayMe派利是的QR Code，但所有利是都在她領取前就領取完畢。

她原本只是想分享領不到利是的慘況，沒想到帖文刊登後，她的PayMe竟然接連出現陌生人跟她收取利是的訊息，原來她不小心把她派利是的QR Code夾雜其中，結果有陌生網民領取她的利是，總共有4人取得她的利是，每封利是為$8.8，總金額為$35.2。事後，她馬上在PayMe向該4人發出付款請求，要求對方「回水」，並在Threads發文要求已取PayMe利是的4人把錢歸還，並揚言「唔pay返畀我，我會報警」。

她原本只是想分享領不到利是的慘況，沒想到會錯手把她的派利是Code夾雜其中。（Threads截圖）

其實PayMe建立派利是QR Code時，亦提醒用戶「任何人都可以取此利是」、「只會與認識的朋友分享」，事主不小心把自己的QR Code放進去，而她Threads的帳號設定為公開（即所有人都可以查看她的帖文），結果就被陌生網民領取了4封價值$8.8的利是。

網民對她的行為嗤之以鼻，譏諷她金額「太大」，建議她要報案求助，事主就指：「其實唔係錢多少嘅問題吧，不過$32.5（正確金額為$35.2）對我嚟講真係有啲多」，更稱「無諗過會有咁多電子乞衣（兒），我裸體出街就可以強姦我？」

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網民把事件放上連登討論區，引起網民激烈回應，部份網民留言指「以為拎咗幾十萬」、「$35.2請人食餐飯都唔得啦」、「$35.2仲要4個人分」、「佢老闆乜嘢叫有事，$35.2渣喎，咁都叫有事」、「首先你要報警受理先有得留返同個官講」、「你係有同意PayMe任何人有個QR CODE都可以領取利是」、「$35.2連呀sir半個鐘人工都冇，佢敢報警，開case告返佢浪費公帑啦」。

事件在網上傳開後，事主再發一則帖文，稱「報警」只是她的口頭禪，並不是真的要跟網民追討，「其實『報警』只係我口頭禪人，我日常生活係經常用。」並附上平日在別人貼文留言「報警」的截圖，並解釋「我唔係擺code上網唔俾人拎！我係唔知自己個code夾雜住喺我cap其他人，但全部都俾人拎晒嘅code入面！」最後也不忘道歉並跟網民祝賀，「我都知我係大on9，但年初一俾大家笑下都開心，祝大家嚟緊一年都笑口常開！新年快樂！最後最後有幾封$8.8利是祝大家龍年發發發」

有網民指事主回後回應「都兜得幾靚」，大家又怎樣看待這件事呢？