屋苑保安年初一逗190封利是　5日收入竟達這個數！網民：我都去做

適逄新年樓下看更都特別精神，最開心莫過於向住戶逗利是，但你又知不知道保安們一年一度的戰利品有多豐收？近日有網民在社交平台分享，在新年期間任職屋苑保安的父親，在大年初一短短一天內共收得190封利是，令他本人都不禁慨嘆：「這輩子都沒有收到那麼多紅包！」



《愛回家》劇照

近日，一位居港的全職媽媽在小紅書發帖，她指其父親過往在公園當保安員，接觸的人不多，故新年期間都只會收到幾封利是。直至去年，其父親轉職屋苑保安，就在今個農曆新年逗得驚人數目的利是，更令她驚嘆：「如果不是老爸去年改做屋苑的保安，我都不敢相信能收這麼多。」

小紅書截圖

她指父親下班回家後，得知他單單在年初一，就收到了190封利是。接著年初二休息一天。而期後的年初三至六都分別收到64封、45封、48封和43封，單單5天的保安工作就收到了390封利是。其父親都對此感到驚訝直言：「這輩子都沒有收到那麼多紅包！」這位全職媽媽更指：「比我一生收到的紅包還多，拆出來和點算不知道要花多少時間」笑言父親逗的利是多到連拆利是都會十分費時。

《魷魚遊戲》劇照

加上其父親早在一個月前就向上司請假年初二休息一天，也令她不禁猜想：「老爸在上個月還提前跟領導說年初二請假一天，我在想：如果老爸明天也是上班，會不會又收到那麼多紅包呢？」假設爸爸在新年期間每天都上班，利是數量可能會再創高峰。

《愛回家》劇照

除了收到大量住客的祝福，更令網民好奇的是到底有多少利是收入？這位全職媽媽則指父親跟隨傳統，會到年初十五後才拆利是。但據經驗她估計大部分都是10至20元，故而總收入估計有4千至8千元左右。但據父親同事經點算後，利是總額高達1.3萬至1.4萬，相當於接近保安員一個月的薪金。不過愛孫深切的保安爸爸就決定將一半利是給予孫子，令這位媽媽都羨慕不已：「最幸福的是我兒子」

網民替這位保安感高興，大呼他在屋苑人緣好：「太厲害了，證明大家都喜歡他。」、「我也是平時幫忙閞門的熱情一點的保安給$50到$100」；也有網民大叫羨慕：「這是我的目標」、「我都想去當保安了」。