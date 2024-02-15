內地女來港ATM撳錢　驚見4萬存款被清零　銀行1句回覆惹眾怒:報警

雖然電子消費普及化，但出遊在外都需要少量現金傍身。近日，一位內地女在社交平台發帖，分享她來港旅遊，打算到櫃員機提款時，驚見戶口餘額變成0！原有的幾萬元不翼而飛，她立刻致電銀行客服，但數天後銀行的回覆令她嚇窒！



小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書發帖，她稱「香港ATM上看到幾萬餘額全變0我傻了」她指當日來港旅遊，打算在香港銀行的櫃員機提款時，驚見戶口餘額變成0！她怒吼：「有沒有人遇到過這麼離譜的事情呀？高高興興來旅遊，想著取點現金吃吃喝喝，一看賬戶變0了。瞬間傻眼」令她驚嚇到旅遊的心情都盡毀。

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她再翻查銀行的紀錄，驚覺「竟然是12月4號直接被銀行收費給我一筆扣沒了。我完全沒有收到過任何通知。」原有的款項在未有通知的情況下，被銀行扣取了。她繼而立即聯絡銀行的客服，「着急打客服也沒用，就是說幫我記錄，明天聯繫。」在焦急的情況下，尚要等待銀行去查核，令內地女怒轟：「我是幹了甚麼事情能讓銀行把我幾萬塊錢都給我收了？！甚麼破效率，扣了我錢，連原因都不能立即查出來。」

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內地女更諷刺銀行的辦事效率：「那我要是身上沒有錢了就活該我露宿街頭了？家人們誰懂啊過年旅行這麼糟心。」令她倍感無助。直至數天後，銀行才跟她聯絡跟進此事。銀行回覆這幾萬元的扣帳是銀行職員的錯誤操作，「不小心」扣除了款項，經已全額退回並向她表示歉意。

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但她的怒火依在「但是還是很生氣，搞這樣大的烏龍，一句操作錯了就完事了。」更是質疑銀行職員的專業操守「難道對職員操作沒有風控系統嗎？如果不是我正好發現，這筆錢還不知被銀行佔用多久」她表示銀行更應對員工有風險控制系統，否則同類事情隨時再發生。

網民見及都猜度事情的真相：「這是銀行員工故意偷你錢，建議你報警起訴」、「他就是覺得你是那種不會在意記得的人，就賭你不會知道」、「把大家的錢都扣了，你去找銀行，銀行就還給你，你不去找或者你忘記了，那就歸他了」。