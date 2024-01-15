港女懷疑山姆¥179買假Adidas包包超崩潰　網民神回覆：係假就發達

山姆超市成為了港人北上消費必去的熱點，每逢周末都會有大批港人入場掃貨，更有旅行社推出「山姆旅行團」。隨著越來越多人去山姆購物，就越來越多人分享山姆中伏的經驗。有港女日前在山姆購入一個Adidas水桶包，回港後發現山姆購入的水桶包竟然跟官網出售的水桶包有所不同，於是在社交平台facebook的「山姆中伏分享Group」發文求助。



港女在山姆超市購入一個Adidas水桶包後，懷疑是假貨。（facebook圖片：山姆中伏分享Group）

港女日前到內地山姆超市購物，看到架上的Adidas水桶包僅售人民幣¥179元（約港幣$200元）毫不猶豫就入手。結果回港用app搜尋，發現山姆購入的水桶包竟然跟官網出售的水桶包大有不同！她隨後以「有冇諗過山姆會唔會賣假貨」為題，在社交平台facebook的「山姆中伏分享Group」發文分享。

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事主附圖上Adidas新加坡官網的截圖，官網版右下角有一個地球標籤，但山姆版並無此標籤。眼利網民還發現Adidas的LOGO縫紉的方法亦有所不同，官網版LOGO下面是白布、山姆版LOGO下面是縫線。網民特意幫她到拍賣網找到官方拍物照片，指袋內會有洗水標籤，但事主打開袋卻沒有。

純屬虛驚一場

到底這個Adidas的水桶包是否假貨呢？有醒目網民留言指兩款水桶包都是真貨，品牌提供予這類大型超市銷售的商品用料通常會略為遜色，質量不能跟專門店相比，網民指：「用比較平嘅物料同手工，例如削啲、粗啲嘅布，減少修剪，做工精減，以達至好快車完一個袋，咁樣成本就會平好多，所以做到比零售價低好多。概念同outlet一樣」所以事主買到的水桶包在細節位置上，例如標籤、縫線都稍有不同，純屬虛驚一場。

這個帖文引起網民熱烈地討論和回應，有網民回應指「唔同國家唔版本本來就正常」、「係自我感覺良好安慰版」、「你係用個袋定係用支旗仔呀？」、「outlet貨同正貨一向唔同生產線，第一日知咩」。也有網民指山姆並不會售賣假貨，「如果佢哋真係賣假貨你就發達喇，山姆總公司喺美國。你告得佢入，咁就真係打跛腳都唔駛休」。