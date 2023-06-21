港人北上食燒蠔屙到hihi險送院！網民教食海鮮必做一動作避免中伏

北上吃喝玩樂是不少港人假日的消閒節目，內地餐廳除了選擇更多之外物價也較低，不過食物安全就可能存在隱憂了。近日有港人在北上按摩後，到了附近的燒烤店用餐，惟串燒只在晚上供應，於是點了烤蠔和火鍋。但在用餐2小時後，丈夫冒冷汗上吐下瀉數十分鐘，幾乎需要送院治理！網民就教路食海鮮前必做一個動作，可以大減吃海鮮時的中伏機率！



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最近天氣炎熱，食物在室溫之下容易變壞，尤其海鮮要妥善的冷藏保存，否則食用後隨時食物中毒！香港網民在Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」上發帖，表示上周一（12日）與丈夫二人北上按摩，在按摩過後就去了附近一間名為「水圍X聚」的餐廳用膳。

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Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」截圖

他們二人本來打算在餐廳食串燒，但在就座點餐後，侍應姐姐就稱串燒只有在晚上才供應，午市時段只得燒蠔和火鍋。雖然他們感到無可奈何，但也點了最大尺寸的燒蠔，一飽口腹之慾。在把蠔放入口時，感到蠔的溫度不算很熱，亦不像即燒，但味道方面就相當足夠。

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不過在用餐約2小時後，她的丈夫就蹲了足足20分鐘的廁所，還稱有肚屙的情況出現。在離開廁所後數分鐘後，又再次衝入廁所，這次則嘔得連在外面的事主也聽得十分清楚。當下她感到「怯一怯」，之後又再看到丈夫嘔足2-3分鐘，頭上還冒著很多的汗。事主問丈夫是否需要前往醫院就醫，但他就表示嘔完後已舒服些，在稍作休息後便即時起程回港，再勸世道「唔怪人，可能老公腸胃差，以後搵食都係小心啲」。

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網民看帖就指出店舖疑似已有不少前科，表示「又係呢間出事」、「已知有多人中招，出po fb 最少有兩帖文」、「你呢間之前好似已經有差評」、「我睇過幾次，都話食完呢間都唔舒服！」。也提醒夏日天時，最好不要進食蠔類這些容易變壞的「高危食物」、「唔係好了解為何咁多谷友喜歡吃燒蠔，其實喺多年前已經有報道，此款食物好多都係唔新鮮且可以用死去的來燒，再用很重嘅味粉來覆蓋那唔新鮮/已死嘅味」。

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另外網民也表示在進食海鮮前，最好先用鼻子靠近食物，每樣都聞一聞食物有沒有變壞的味道，有問題就切勿放入口「試味」，應即時叫店員作更換處理。也要留意過度調味的食物可能是為了掩飾海鮮死去的腥臭味，最好盡量不吃蒜蓉等會把腥臭味蓋過的調味方式，即可降低中伏機率！不過最緊要的都是忍一忍口，高危食品去有信心的舖頭再進食啦！

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根據食安中心的建議，生蠔屬高風險食物，因為蠔本身經常過濾海水，所以體內容易積聚在海水中的病原體，包括諾如病毒、弧菌及甲型肝炎等，若人進食未煮熟的蠔，就有可能受感染而引致食物中毒。而蠔只要去殼就會死亡，在去殻的過程中，有機會接觸到微生物、污垢、泥土及碎屑，受到污染。如果在運送及貯存期間未有於低溫環境下抑制細菌生長，生蠔會迅速變壞，食物中毒風險大大提升。

5大生蠔進食貼士

-購買供生食嘅蠔，須光顧可靠嘅持牌店舖，包括網上店舖。食物業要取得相關嘅許可證/書面批准，先可以賣供生食嘅蠔

-買預先包裝嘅蠔，要留意佢嘅狀況同食用限期

-唔可以生食只供煮食用嘅蠔

-要殺死生蠔嘅致病菌及病毒，蠔要煮到內部溫度達攝氏90度並且維持90秒

-高危人士唔應該進食生或未煮熟嘅蠔，尤其係預先去殼嘅蠔

原帖：Facebook群組「深圳大灣區吃喝玩樂開心分享區」