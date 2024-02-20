港女放棄香港八大offer到內地升學　列兩地院校3大分別：我後悔了

能夠讀上大學是眾多DSE考生的志願之一，但原來成績考上都有人會不選擇入讀。近日，一位港女在社交平台分享，她毅然放棄香港入讀大學的資格，而選擇到內地升學，她列出了兩地院校的三大分別。



小紅書截圖

近日，一位港女在小紅書發帖，分享她放棄香港八大院校的offer而到內地升學，大感「我後悔了」。她是一位土生土長的香港人，在香港完成中小幼稚園。直到準備DSE，她為了更多出路，除了參加大學聯招（Jupas），她亦有參加內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃，以便她報讀內地的大學。

選擇到內地升學的她，因自身DSE成績未有最理想學科的成績，加上其理想學科在非八大學院的學費都相對昂貴，甚至比八大院校高出一倍，大約6萬元一年。其次，她亦沒有信心可以透過副學士或高級文憑接駁升上八大。相反，內地的學費比起香港都較為容易負擔，而且其心儀學科在內地的發展前景都比香港好。她亦想在經濟能力許可下踏出舒適圈，故而放棄香港八大的Offer到內地升學。

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到內地升學後的她，綜合了內地與香港升學的三大分別。

【1】內地學習氣氛較強

她形容內地的學習氣氛比香港強太多，大喊「太卷了！」她指內地學生有過度競爭的情況，令整個學習氣氛都會更加緊張。她以實習為例，內地學生在大學一、二年級已經開始實習。相反香港學生普遍在大學三年級才會進行實習，在一、二年級則較注重學科成績。對比之下，內地學生更勇於磨練實踐。

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【2】內地大學「太多水課」

香港的大學專業相關課程比較多，而內地的大學則「太多水課」（水課是指課程內容簡單乏味，學分較高的課程）她指「基本上係佔據咗我好多時間，冇咩時間去自我學習、去提升自己嘅專業技能。反而要逼住上好多水課去填滿我嘅學分。而專業內嘅必修課程真係得幾個學分，所以有時都真係唔知自己讀緊啲乜嘢」。

【3】內地以全中文授課

香港的授課語言是英文，而內地則全中文授課。「我個人就偏向全英文授課，但我喺內地大學讀書之後，因為接觸嘅都係中文，平時又好少會用到英文去交流、寫論文，所以我覺得我嘅英文能力都已經係下降緊。」

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她亦提醒香港的考生，以發展為前提考量。若想在香港發展的話，她則強烈建議在香港讀書，因香港薪金比內地高，且內地大學的認受性在香港不算高。相反想在內地發展的話，她則建議在內地讀書，提早適應生活環境。

資料來源：小紅書