《低谷醫生》被封Netflix神劇　朴信惠朴炯植合演即睇5大治癒金句

韓劇女神朴信惠終於回來了！在產後首次復出的作品《低谷醫生》，與花美男演員朴炯植攜手出演，兩人繼《繼承者們》後再次合作，在開播前就引起關注。該劇為輕鬆逗趣的愛情劇，特別描述身心疾病與憂鬱症患者的心路歷程，全劇也有不少金句台詞，被網友大讚是2024最治癒的Netflix神劇！



朴信惠X朴炯植的神仙合作讓《低谷醫生》未開播前就引發熱議

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可發現，《低谷醫生》 近一個月的聲量共計4,246筆，在未開播前就有極高的討論度。第一波的聲量高峰為1月10日，共計127筆，Netflix發布《低谷醫生》的正式預告，預告中，朴信惠與朴炯植扮演高中時期的歡喜冤家，讓網友們非常期待兩人睽違十年的合作。聲量在2月8日來到最高峰，共計284筆，南韓女神李聖經於第六集驚喜客串，於劇中飾演朴信惠高中時期的情敵，引發網友們的熱議。

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溫暖治癒的劇情 獲得網友一致好評

《低谷醫生》於1月27日上架Netflix，在開播後迅速登上熱播榜，溫暖浪漫的劇情獲得觀眾的一片好評，劇中主角們在人生中所經歷的酸甜苦辣，讓許多網友們感同身受。

女主角南荷娜（朴信惠 飾）與男主角余正宇（朴炯植 飾）在高中就曾是死對頭，長大後都成為了優秀的醫生，在外人眼中是人生勝利組的他們，卻在職場最失意的時候再次相遇，並展開了一段相互治癒的愛情故事。

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《繼承者們》原班CP再度二搭 朴信惠產後仍保持逆齡美顏

飾演男女主角的朴信惠與朴炯植曾一同出演過爆紅韓劇《繼承者們》，兩人這次在《低谷醫生》為睽違10年後再度二搭，讓網友們掀起各種回憶殺，也對於兩人的化學反應感到非常好奇，這也是朴信惠產後的首部回歸螢幕的作品，沒想到已經升格為人母的她，飾演女高中生竟然一點也不違和。

「既然倒下了，那就休息一下吧！」治癒金句成全句亮點

這部劇最引發觀眾共鳴的就是主角們所遭遇到的低潮與挫折，與伴侶相互陪伴的過程中，讓過去的傷痛漸漸被治癒，而全劇有不少的人生金句，讓患有憂鬱症或身心疾病的人，能夠從中獲得許多安慰。

【圖輯】點圖放大看《低谷醫生》5大治癒金句👇👇👇

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金句台詞#1

「你不管去到哪，都會做得很好。」

金句台詞#2

「你好像對自己太過嚴苛了。不要在意別人的眼光，先照顧你自己吧！」

金句台詞#3

「今天的你要好好的，才能幫助明天的自己。」

金句台詞#4

「兩種矛盾的情感的共存狀態。憂鬱症會使人形成防禦機制，在分泌快樂賀爾蒙血清素和多巴胺方面，同時會產生想克服和放棄的心情。」

金句台詞#5

「沒關係，一切都會好起來的。」

「《低谷醫生》」近一個月聲量趨勢變化。（DailyView網路溫度計授權使用／《KEYPO大數據關鍵引擎》）

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年02月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『低谷醫生』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】