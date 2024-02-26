貨車司機收「錯版」牛肉乾：咁算抄咗定無抄？網民嘲：國王的抄牌

不少司機或許都試過因為違例泊車而收定額罰款通知書（俗稱：牛肉乾）。近日有貨車司機發現貨車夾了一張空白的牛肉乾，他隨即在facebook群組發文：「咁算抄左定冇抄？」



定額罰款通知書正面應列明犯交通違例事項，現在竟然是一片空白。（facebook群組：香港運輸 (貨車/重型車/拖頭) 司機朋友互定柯打、招聘散工、司機專區）

有貨車司機今日（26日)在facebook群組「香港運輸 (貨車/重型車/拖頭) 司機朋友互定柯打、招聘散工、司機專區」發文，指收到一張單面印有「違例事項一覽表」的牛肉乾，背面原本應印有「涉嫌犯定額罰款交通違例事項的通知書」，列明犯交通違例事項，現在卻一片空白，他不禁發文問網民：「咁算抄左定冇抄？」

難道這張是國王的告票？網民留言千奇百趣，當中有網民建議：「用火（彈）一（彈）佢，啲字會出返嚟」、「滴幾滴檸檬汁，再用火（壇）吓就見到㗎喇」、「要灑血落去先會出字」也有網民留言「留低佢，好似啲撈咁，錯版炒到天價」、「新騙局......猜猜我抄幾多？」、「當揮春貼響左邊水撥位」、「條形碼都冇，點交罰款」、「奧妙之處係當抄咗又得，唔告你又得」、「自己寫價錢」。

只有一面印有違例事項一覽表的定額罰款通知書。（facebook群組：香港運輸 (貨車/重型車/拖頭) 司機朋友互定柯打、招聘散工、司機專區）

警方於2020年3月起，電子定額罰款通知書先導計劃，利用便攜式打印機即時打印定額罰款通知書。但由於此類通知書採用熱感紙打印，過去曾經有網民因為天氣太熱而收到「全黑」的牛肉乾，不過對於這次司機收到「全白」的牛肉乾，網民就猜測當時應該「印唔到出嚟」。也有網民認真地解答貨車司機，如果他是車主將會在十四天左右會收到正式的罰款信件。