公屋女呻父母借名買私樓中伏　無得排公屋+被迫捱貴租！網民唔撐

正所謂「得公屋、得天下」，能獲派公屋簡直是人生勝利組。早前，有公屋女在網上討論區長文勸告大家不要用自己名義去幫家人買樓，直言好「蝕底」，還揭開她的慘痛遭遇！



公屋租戶如買私樓，需要在公屋除名。（《香港愛情故事》劇照）

這位公屋出身的港女在「香港討論區」發長文大抱怨。她指在20歲即10年前，她母親用「幫補三姐妹讀大學」為名，以她的名義購入一個私人單位出租。港女最初以為有著數，年紀輕輕已經是「業主」，但後來才發現她「中計」，直言「害了自己」。

她自小跟兩個妹妹同住一房，由於無法接受兩位妹妹過於嘈吵，所以她早在20多歲搬離公屋，每月需要花費$5,000至$10,000租金。她曾經因為等錢交租而借用私人單位收取的租金，沒料竟被父母大罵。終發現被父母利用來買樓，她即使是業主，但「屋契係阿媽度，一毫子利益都無」。她兩個妹妹及後分別抽到居屋及獲派公屋，但由於她名下擁有私人物業，因此無法享有這些公營房屋的福利，「我呢世都享受唔到呢啲福利。」

她過往的工作薪金均不超過$20,000，大部份收入都用來繳交房租，目前因失業無法繼續承擔租金，被迫搬回公屋與父母同住，結果爆發連場口角，父母不單取笑她「老姑婆性格」、「買嘢俾自己咁cheap」、「沒本事」、「30幾歲人沒人要」、「快搬走，斷絕關係」。

有網民建議她賣樓。（《香港愛情故事》劇照）

網民建議1招解決

她直言過去搬出去住，都沒有半分怨言。直到搬回家，才發現自己一直都被父母利用，「難道我下半生，不是捱貴租，就是同父母住受氣？」不少網民建議她賣樓，但私樓的「首期和供樓」都不是她出錢，也難以要求賣樓或分錢，「父母好大機會要我轉其他家人名下，最後我連所謂業主嘅名份都冇。」

也有網民批評她：「私樓買唔起，公屋又無資格，又無男朋友，死死氣低頭回家靠父母吧，無底氣還發什麼脾氣」、「你冇出過首期冇供過樓，佢哋只係用你名去買樓，你最蝕係當你買樓又要比貴稅」、「等佢哋百年歸老，層樓會是你的，你仲係一個仙都無出過。你試吓咁諗，其實父母對你也唔錯了」也有網民提議她探取更激烈的手法：「如果佢地唔分錢俾你，你去告發佢地啦，霸佔公屋，逃稅，坐監。」

不過有網民認為港女無透露到私樓的大小、價值，首期及月供的金額，而港女透露當年買樓只有20歲，按其每月收入二萬計算，銀行批的按揭也有限，質疑當中真偽。