公屋港女呻迷信阿媽嘈「撞鬼」要搬　一個方法查私樓公屋係咪凶宅

在香港一般申請的公屋輪候時間平均都要約6年的時間，要上樓並不容易，而日前有網民於討論區發文表示自己一家4口好不容易才分配到一間4人公屋，但阿媽極度迷信，自從在家中跌倒後便開始疑神疑鬼，連聞到間屋有味都覺得「有鬼要搞佢」，令Po主家中日日都家嘈屋閉，不知如何是好...



美麗戰場劇照

近日有網民於連登討論區以「我媽覺得屋企有鬼想搬，可以點算?」為題發文，Po主表示自己與家人好不容易才上到一間4人公屋，而Po主阿媽是一個極度迷信的人，平時好鍾意聽「師傅」講故事。雖然不知間屋有否曾有死過人，但阿媽卻不知從哪聽聞該間屋之前有一個婆婆心臟病發過身。自從阿媽於家中跌倒後便一直覺得有鬼要捉弄她。更整天表示「瞓唔好」，瞓的時候有鬼「搞佢隻腳或頭」，而當房有「燒焦味、撈麵味、香味、臭味」，Po主媽媽都表示這些都是「提醒你唔可以住人」，因而要搬屋。

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Po主表示，自己覺得阿媽所說的味道只是「樓上樓下的食物味」，「香臭味」則是房間的香薰影響。他自己與阿爸並不相信靈異方面的是，亦覺得一家四口，「鬼唔會淨係搞佢掛」，但不論他們說甚麼例如「凶宅的人住到依家都無事」，連床的位置，房燈的形狀，房應該貼和放甚麼，甚至他們要三個人逼在一間房睡等等，都依阿媽的說法能換的則換，能變的則變，甚至做了法事，但阿媽認為隻鬼請出去後「又返咗入嚟」，堅信間屋有問題「要搬屋」。

Po主認為甚麼都可以遷就，但「搬屋真係好難遷就」，因「真係等咗好耐好耐先等到4人單位」。而近日事件越吵越大，阿媽無論如何都「堅持自己的諗法」，更想直接拉他的妹妹去另申請一間公屋，令Po主十分無奈。

貼文一出即引不少網民討論，有網民表示「同你啊媽講窮仲驚過鬼啊」，「鬼要搞都唔會淨搞佢一個啦」，亦有網民指Po主阿媽很像患有思覺失調症「你check下思覺失調症狀 … 會聞倒奇怪氣味…」，「思覺失調：妄想、幻覺、失眠」，建議Po主帶阿媽看精神科醫生。但有網民則指「那怕係心理作用，你care 佢身心健康就搬走啦」，否則很有可能會令Po主都有心理問題。有網民則回應公屋凶宅問題表示「自然死唔會變兇宅，通常都唔會講」，「上網唔係有得查咩」。

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其實政府每年都會將公屋凶宅列入「特快公屋編配計劃」，並會將其列入可供挑選單位名單，不論單位是發生自然身故或是意外身故事件，都會列名於名單上。除此外，網上亦有不少地產網站可供大家查找凶宅，網站大多會列出單位的名稱和座數等等，並會列出單位所發生的事件簡單描述。

《開罐》亦有向地產經紀詢問，經紀表示大多地產經紀都會溫馨提示買家單位有否曾發生死亡事件，但他們並沒有責任要提前告訴買家，因而若果大家對單位有疑問的話謹記要自行詢問。買家或租客若想能保障自己的話可以向業主提出一個額外條款，來證明「出售單位並沒有非自然死亡，如經查證有個案發生此交易自動結束」，則可以保障購買方和租客。

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大家有沒有試過於餐廳食到過期食品?日前有網民於社交平台上發文表示自己光顧一間位於元朗的日本餐廳時發現，餐廳送上的飲品已經過了「此日期前最佳」的日期，Po主表示自己平常亦會食用已過最佳日期的食品，但於餐廳食到「真係第一次」。但當Po主向店員講有關飲品過期的事，店員的一個回應卻令Po主嬲到爆炸!

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