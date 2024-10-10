得公屋得天下？55歲單身男為加快排公屋「招親」列3大擇偶條件

眾所周知，香港地方小、土地有限，公共房屋的供應遠遠未及其需求，單人排公屋更是噩夢，不知何年何月何日才能上樓、不知什麽時候才不用捱貴租，安安穩穩過生活，但有單身港男卻為了加快公屋排隊竟在網上招親，惹來不少網民熱議。



《大叔的愛》劇照

有位中年男性在社交平台Facebook的公屋討論區以匿名身份發帖文尋人，表示自己今年55歲，現在單人排公共房屋，希望可以找一位同在排公共房屋，現年45至55歲，而且同是單身的女性，希望彼此互惠互利，可以加快上樓進度，引來眾多網友批評和討論。

帖文引來最多討論和駡聲的，就是事主希望可以與該45至55歲的單身女性「見面了解下，然後結婚轉雙人」，更在帖文中强調自己認真，想一舉兩得找個人幫自己加快上樓，也希望可以找老婆，「順道過下半輩子」。在留言面對網民批評時，更表示「如果政府安排單人申請男女做配對，成功就比佢哋小小優先上樓，又可以節省政府資源，又可以撮合一對家庭，雙贏」。

公屋討論區截圖

事件一出隨即引來大批網民討論，事主這個留言很快便被網民反駁，認爲這個建議會引起很多社會問題，「一陣又離婚又家暴」、「可能係悲劇既開始」。不少網民取笑事主這個順道找老婆的計劃相當有勇氣，「不如直接問問那些已上樓，或者本身已住開公屋，直接加名，唔駛排，仲快！」、「順便搵免費工人」、「征（徵）婚廣告」。

同時也有網民質疑事主以匿名身份發帖文，最主要是55歲又疑似一直單身，認爲事主未免太自大，「你搵55-65單身女性可能機會大啲」、「得罪講句，單身拿公屋的男人唔方好人啦」、「十年都單身」、「人哋排緊都大把籌碼，貪你靚仔咩」、「點解唔搵八十，上左樓好快獨霸」。

所有非長者的公屋申請人，需要年滿18歲香港永久性居民，符合入息和資產要求，房署便會按配額及計分制編配單位，18歲的一人申請者會以0分起步，每年長一歲加 9 分，如此類推，直至59歲為止，並可於等候公屋期間要求加入家庭成員，轉為家庭申請，而毋須另行重新登記，而申請者作爲非長者一人申請所輪候的時間，可以半數獲計算入其家庭申請內，但不超過18個月為限，但家庭入息要求不能超過其指定限額。 根據房屋署2024年最新公布的資料，一人公屋入息限額是$12,940，資產總限額是$288,000；2人家庭入息限額為$19,730 ，資產總限額是$387,000 。