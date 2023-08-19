港女成功上樓寶達邨500呎公屋　開心曬3房連露台!網民羨慕:似私樓

香港有著璀璨的高樓大廈和繁忙的街道，總是給人一種現代繁華的印象。然而，在這個城市的背後，卻隱藏著一個嚴重的社會問題 —— 住屋問題。因此在網上一直流傳著「有公屋就是人生贏家」的說法，畢竟解決了住屋問題就可以省下不少的金錢。近日一位港女拍片分享自己成功上樓寶達邨公屋，3房又有露台的單位更讓不少港人都留言表示羨慕！



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多年來香港的人口不斷增長，土地有限，導致住屋供應嚴重不足，房價居高不下，租金飛漲，以致香港網民近年不禁調侃地提出「住公屋是人生贏家」的說法。一位港女在Facebook群組「公屋討論區 - 香港Facebook群組」上發帖，貼出一段1分32秒的影片，分享自己成功在寶達邨上樓公屋的喜悅。

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影片裡她以導覽的方式，帶大家觀看單位的內部結構。踏進家門口後，右邊分為廚房，廚房內共有3個大大小小的廚櫃，貯物空間充足，也有預留擺放雪櫃的位置。最特別的是廚房的最內部，設有一扇小門，推開門後可以到達小露台，空間足夠擺放一部洗衣機，已鋪設進水、去水管，當然也可以在那裡看風景抖抖氣。

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離開廚房後，右手邊的另一間是廁所，廁所採明廁設計，有一扇小窗。衛浴設備等一應俱全，整體空間充足，絕對不會擁擠。步出廁所走入客廳，客飯廳呈L字型，大窗令客廳採光度十足，光線在瓷磚上反射，映照出滿滿的舒適家居感。放眼客廳的盡頭，共有3間房間，每間都有獨立窗戶，2間客房的大小適中，足夠擺放下不少合用的傢俱家品。

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港女透露所在的單位是寶達邨的D座，編輯翻查資料，寶達邨D座為達顯樓，原名顯琳閣，是「寶琳路房屋發展計劃」的一部份，位於寶達邨內。整個計劃包含了7座公屋和6座原本名為「曉琳苑」的居屋。然而，由於香港特區政府決定停止售賣居屋，曉琳苑居屋並未進行銷售，而是被納入寶達邨，作為出租公屋供市民居住。該樓宇遵循新的十字型建築設計，以更有效地運用空間。

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不過港女雖沒有表明單位的呎數和租金，但按影片的畫面推測是屬於較大的單位，約4-500呎左右。而租金方面，作為參考日前另一位網民分享獲派寶達邨達富樓，5人單位43.26平方米（約466呎）的租金為$4,114元，推測應該與港女獲派的達顯樓租金不相上下。影片發布後有不少網民都留言表示羨慕，稱「3房好大，又有露台仔曬衫」、「好正好大，實用！」、「嘩，好葡萄，啲位好四正」、「似私樓送裝修，都唔係公屋清水樓」、「廁所鋪曬磚地板鋪曬，交吉咁多設施」、「交幾千蚊租有咁大間屋，公平咩！」。

原帖：FB@「公屋討論區 - 香港Facebook群組」