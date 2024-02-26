內地男首與港女相睇　對方提出1地點約會感震撼　網民：港女係咁

如果遇不到合適的人交往，不少內地人都會透過親戚朋友介紹異性相親認識，而第一次見面的地方，一般內地女生都會選擇一些體面、得體的餐廳吃飯，而近日就有位香港女生與內地男生相親，更主動提出在這個地方吃飯見面，令內地男生瞠目結舌。



小紅書截圖

近日有位內地男生在社交平台小红書以「第一次跟香港女生相親」為題，分享自己與香港女生相親令她十分震驚的一次經驗，表示自己還未在正式見面之前就問了對方想吃什麼，沒想到對方直接回答譚仔三哥，「就是很普通的嗦粉快餐連鎖，很便宜，一個人50港幣都不用」。

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而到了見面當日女生因為遲到，更主動提出請事主吃飯作為補償，令事主「屬實有點惶恐了」，而最後事主作為男生還是主動給了飯錢，「不過飯後拗不過對方，堅持請我喝了奶茶」，之後在商場附近的草地聊天，第一次見面就告一段落。

《社內相親》劇照

事主在近日分享了相親後續，表示是家人介紹認識，之前其實在內地相親過一次，「當時地點選擇在西餐廳，兩個人一共用了300、400元，所以我一開始的預算都有400、500元」，不過因為對方嗜辣便推薦一起去吃譚仔三哥，而事主對該香港女生印象不錯，「第一次跟香港女生相親屬實帶給了我一點震撼」、「覺得份人幾真，所以對方唔介意嘅話打算繼續接觸」，但由於事主在日本工作，現時在國內的時間不多，只能透過微信聯絡，所以整體還是抱着順其自然的態度，而事主也知道了女生的反饋「首先說了我身高身高不高，長得還像學生，不過我人還不錯，先看看」。

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事件一出後隨即引起兩地網民熱議，不少網民都認為很多香港女生都很「貼地」，「香港好多女仔都係咁」、「香港女仔好難追，不是有錢就得，要講感覺」、「我女朋友也是這樣，第一次見面只係茶餐廳，然後看電影，看完送她回家」、「之前相親去壽司郎吃，吃了幾百塊，快吃完的時候我有說要不我請，男的拒絕，之後離開我說aa給他，他也不要。」