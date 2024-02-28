港漂女打賞街頭表演慘遭退還！表演者親吐3字　網民安慰：你賺了

在香港熱鬧旺區，在平日晚上或者節假日都不難看到有街頭表演的踪影，如果覺得表演不錯，更可以隨意「打賞」以表支持，近日卻有位港漂內地女竟遭表演者退還打賞費，後續令人哭笑不得。



小紅書截圖

近日有位港漂內地女在社交平台小紅書以「香港街頭賣藝打賞不要給太少」為題，分享自己在中環路過看了街頭表演，因許多人都直接離開，事主諒解表演者也十分辛苦，「既然看了就不要白嫖了」、便自己掏了五蚊硬幣放過去「打賞」表演者以表支持。

怎料在事主打賞後表演者突然叫停了事主，更從自己的帽子拿出一堆硬幣，（總價更超過事主給的$5），反向給了事主，對事主說「It’s ok」。事主頓然覺得應該是沒有給紙幣，表演者「應該意思是It is Ok that你很窮」。事主也因此事感到不舒服，始終自己還是學生，現在尚未有能力可以隨便豪擲千金。

《陽光姊妹淘》 劇照

而事件一出後，有不少網民安慰事主「在我看來可能是他覺得你沒有很多錢還給他打賞，所以他也想給你一點兒」、「因為硬幣一般只給乞丐，他感覺被羞辱了，你下次沒紙幣不給也沒關係，我個人認為現在的街頭表演只是等一個紅的機會，並不是靠這個賺錢。」、「我覺得你沒有問題啊，而且人還很好，考慮到人家表演得很辛苦而去打賞」、「其實香港街頭賣藝的都是為了愛發電，一天下來的錢沒多少，支撐不了日常消費，不用介懷，你表達了你的尊重，他應該是感激的」、「我覺得他們唱得好或表演好就給，給多少隨心所欲，畢竟大家的錢也不是大風刮來的，有多少是富二代或月入四五萬」。也有不少內地網民笑稱事主「回本」，「懂了，我明天就去投幣返現」、「你還賺了1.5元」、「還有這操作」。