25歲男狂入珠塞108粒親述感受　網民:點過海關？醫生警告後果嚴重

有些男士為了展示男性雄風，增加自己和另一半在床事上的情趣，都會考慮入珠令自己尺寸變得更大。而近日就有位25歲的台北男超狂入珠逾百顆，更大讚入珠「效果真的非常的不錯」、「對於女友真的忙不過來」。



《黑暗榮耀》劇照

近日有位25歲台北男小林（化名）接受《中時新聞網》訪問，分享入珠前後的經歷，表示自己在朋友介紹下，在18歲開始入珠，「身邊的朋友他們有些已經裝過了，他們看我單身時，說一定要裝這個，女朋友真的交不完」。雖然小林一開始因網上負面輿論太多，比較擔心入珠的風險，但亦因為朋友的女友「越換越漂亮」才大膽嘗試第一次入珠。

《熔爐》劇照

小林接受第一次入珠前交往過一兩任女朋友，「對做愛還不了解，覺得做愛就是這樣，做一做可能就出來了」。在做完第一圈的入珠後，小林表示效果真的非常不錯，並陸續裝到五、六圈，數量更達108顆，更表示入得越多，女生就會越舒服，反應一個比一個誇張，「裝完之後才發現，原來女生真的可以像成人影片演的那樣」。小林也表示現在跟他做過愛的女生，差不多三天到一星期便會找他解決生理需要，「就算不跟他正式在一起也沒關係，就是有定期去找她，幫她處理生理需求就可以了」。

小林認為整體而言對日常生活沒有太大影響，「就是可能有時候會比較忙，太多個女生、女朋友要去應付這樣」，但也建議男生們如果想嘗試入珠也要找正規的途徑，要「找對人」，「我身邊也是有朋友說裝一兩顆也出問題，像我裝到一百多顆也是沒問題」。

《奶酪陷阱》劇照

事件一出後引起眾多網民留言討論，更被轉載到連登討論區，不少網民都對小林的108粒感到極之震驚，「108粒，每日袋住成袋波子出街」、「過海關點算？」、「108粒成半包細檸茶喎，唔重咩？」、「變一支粟米」、「108粒係嗰啲佛珠鏈數量嚟」、「沒自信當然越裝越多啊」，也有網民擔心入珠對身體造成的破壞「你就爽過幾年吧將來你必定萬分後悔，包括清潔問題，很容易產生細菌，就算忍痛拿出，有機會要接受那裏的拉皮回復，面對鬆弛等等問題」。

入珠屬於生殖器的整形手術，一般來說是將珠子植入陰莖皮下組織中，部分男性相信這可使性伴較容易達到性高潮。不過，泌尿科醫師呂謹亨曾在其facebook表示，有研究顯示入珠沒有明顯改善男女雙方的性愉悅，相反女性可能會感到疼痛，容易令到陰道擦傷引發炎症，嚴重可能導致下體撕裂。至於男性，異物會持續刺激人體，令到局部組織變得肥厚，可能出現瘤狀突起及過敏反應等，最嚴重可能引致癌變。如果事後取珠，即由植入至取珠共2次手術，術後傷口或入珠後發生感染，有機會導致陰莖纖維化，甚至化膿壞死。