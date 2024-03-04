內地女日本行街狠批冇垃圾桶「挑戰我素質」一行為惹公憤：好無品

去日本旅遊的旅客大多都知道，日本街道上一向擺放很少量的垃圾桶。假如想棄掉手上的垃圾，一般人習慣先放進袋裡帶回酒店再處理。近日，一位內地女在社交平台發文，怒轟日本太少垃圾桶的文化「是不是在挑戰我的素質？」，甚至公然在日本的公眾地方棄置垃圾，引來大量網民留言反批「你的素質只允許你永遠留在國內」。



小紅書截圖

近日，一位內地女在小紅書發文，批評日本街上擺放太少垃圾桶，令在日本旅遊的她造成不少麻煩。她形容在日本整條街道上都沒有垃圾桶是「在日本遇到最奇怪的事情」。她指紙巾和乾的垃圾都可以放進袋裡帶回酒店再處理。但總有些垃圾是不能夠裝進袋裡，就例如帶有水份的垃圾或濕的垃圾等。

對於這類垃圾，她就疑惑「那你到底讓我丟哪裡呢？在中國我的素質不能允許我拿著垃圾超過50米」，甚至強烈表示自小沒有這種習慣的她不能夠拿著垃圾到處走，她更怒批「日本是不是在挑戰我的素質？」

《校對女王》劇照

除了發文批評日本的垃圾桶安排，她更是付諸實行將手中的垃圾放在公眾設施或直接掉在地上，直言「在這裡我也不管了，直接丟地上就跑。」圖中可見，在一張石櫈上放置了一杯塑膠手搖杯和一個裝有小食的透明塑膠杯。

理直氣壯的她並不認為亂拋垃圾是錯誤的行為，反則責怪日本街頭太少垃圾桶的安排「有垃圾桶是正常的，沒有垃圾桶才是不正常的。你憑啥搞特殊啊？關鍵是路上真的很少有垃圾。大家都這麼入境隨俗嗎？」更質疑其他遊日的旅客是否可以適應到當地人的習慣。

《舉重妖精金福珠》劇照

內地女的帖文惹來大量網民留言反批：「你的素質只允許你永遠留在國內」、「條友仲大條道理」、「還是不要出國吧」、「我看他胡言胡语吧，素質高還亂扔垃圾」、「周街便利店，去7仔買支水再抌埋啲垃圾咪得囉！呢啲友仔係都要咁冇品」內地女最後更是自行刪除了帖文。

（Live Japan網站圖片）

其實日本街道上放置較少垃圾桶並不是沒有原因，在1995年日本東京地下鐡曾有人放置沙林毒氣於垃圾桶內，事件5000人受影響更釀成死傷。除了汲取歷史教訓，更是將垃圾從源頭減少，日本的垃圾分類相當嚴謹，需依分類分開棄置垃圾。

假如到日本旅遊，可以隨身攜帶一個垃圾收集袋，或者把握日本販賣機、公園、超市商店等依照分類棄置垃圾。在日本亂拋垃圾同樣有刑罰，而最高刑罰可以被處5年徒刑及罰款1000萬日元（約52萬港元）。