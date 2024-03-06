AV女優松本一香X帳號遭凍結　疑遭片商炒魷？剪短髮現身神情沮喪

日本知名AV女優松本一香是成人網站排行榜的常客，坐擁不少粉絲。去年她成為兩家片商的專屬女優時「約法三章」，當中其中一個條件是要在社交平台突破50萬追蹤，然而日前松本一香的X帳號突然消失，難道她要被「炒魷魚」了？！



（Instagram：@verseau_219）

AV女優松本一香去年11月成為「ダスッ!」及「本中」兩家片商的專屬女優。而「本中」為她設立了專屬品牌，並啟動特別計劃「松本一香專屬繼續計劃」約法三章，若達不到片商制定的3個目標就會被解僱，引起網民熱論。而片商所提出的三個條件包括在2024年4月10日前於「本中」推出的第一部作品獲得超過2,500個收藏，並社交平台粉絲超過50萬名，第二部及之後的作品收藏數亦需繼續超過2500。否則松本一香將被解僱，而負責的製作人智子P則不得不紋身或穿乳環。

松本一香與製作人智子P拍片交代事件（YouTube截圖）

日前松本一香的X主帳（@MatuMoto_arrows）忽然被凍結，原本46萬人左右的追蹤人數瞬間被消失！難道松本一香就這樣要被「炒魷魚」？昨日(5日)松本一香與製作人智子P就一起拍片，在她的YouTube頻道上交代事件。

製作人智子P於片中宣布計劃暫停，講到完全沒有預想到X帳號會被封。又為自己在計劃期間逼得松本一香太緊、令她承受很大壓力，而向她道歉。並交代到他們打算在未來1個月內嘗試將帳號復原，期間松本一香在X的主帳及小帳都不會發文；將主力放在經營YouTube頻道提高出片的頻率。

穿上正裝的松本一香則剪短了頭髮，表情十分沮喪。在片中坦言自己受到很大打擊，感覺不能振作，但還是會打起精神繼續努力，希望粉絲們能繼續支持她。有大量粉絲於是留言同情松本，講到明明離目標只剩數萬人，但竟在這關鍵時期突然被封，實在很為她心痛。並表示一定會繼續支持她，並期待她的X帳號可以盡快恢復。