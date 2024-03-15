淚之女王Netflix｜劇情/演員陣容+10大重點懶人包　金秀賢想離婚?

三月最大檔韓劇！金秀賢、金智媛、朴成焄、郭東延、李主儐主演的《淚之女王》，總共16集，3月9日正式播出，一部關於百貨女王和超市王子的浪漫喜劇故事，不僅有實力派主演，「宋仲基」也確定會客串，爆米花小姐特別整理「Netflix韓劇《淚之女王》10大劇情演員」！



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Netflix韓劇《淚之女王》劇情線上看1.黃金團隊

由《來自星星的你》、《製作人》、《藍色海洋的傳說》的編劇朴智恩執筆，攜手《需要浪漫3》、《不可殺：永生之靈》的張榮佑導演和《黑道律師文森佐》、《小女子》的金熙元導演共同執導，朴智恩編劇和金熙元導演曾一起合作過《愛的迫降》，這次將以《淚之女王》再次創造浪漫經典！

Netflix韓劇《淚之女王》劇情線上看2.劇情介紹

第三代財閥繼承人兼百貨社長「洪海仁」和鄉村出身兼法務理事的「白賢祐」，這對夫妻生活邁入第三年，在充滿殘酷競爭的Queens集團企業鬥爭，百貨女王和超市王子締造一段轟轟烈烈的浪漫愛情之旅，雖然過程危機重重，但仍不畏艱難地堅守在一起，實現奇蹟般的愛情故事，爆米花小姐只能說「雙金組合」就是養眼！

Netflix韓劇《淚之女王》劇情線上看3.金秀賢

金秀賢飾演白賢祐，Queens集團法務理事兼百貨法務組長，畢業於首爾大學法學院的律師，擁有比財閥更像財閥的外貌，穿著最高級的手工訂製鞋，戴著價值一棟公寓的手錶，但其實是農村龍頭里出身，猶如麻雀變鳳凰，成為Queens集團女兒「洪海仁」丈夫aka駙馬爺，曾因為相信愛而結婚，對妻子滿懷愛意，但三年後，他一心只想離婚！

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Netflix韓劇《淚之女王》劇情線上看4.金智媛

金智媛飾演洪海仁，Queens集團常務理事兼百貨社長，除了深蹲以外，一生都沒有彎過膝蓋的「高傲女王」，天生的高位者，好像是為了命令別人而出生，作為Queens百貨公司的老闆，這間百貨插旗在首爾精華地段江南中部，目前唯一的目標就是讓品牌Herkina進駐，成為一兆俱樂部，正當如火如荼進展時，她收到了突如其來的消息，讓她的計畫全亂！

Netflix韓劇《淚之女王》劇情線上看5.朴成焄

朴成焄飾演尹珢誠，華爾街分析師出身的M&A專家，擁有黃金手的投資者，像算命先生一樣能夠預測投資的成與敗，有些人會為了跟珢誠共進晚餐而大老遠飛到紐約，有些人會以研討會的名義高額邀請他，唯一的目的就是獲取情報。不過，珢誠的身份是個謎，沒人知道他是否結婚、總資產多少、出入韓國的理由是什麼，對他的私生活一無所知！（OS：好帥啊）

Netflix韓劇《淚之女王》劇情線上看6.郭東延

郭東延飾演洪洙哲，Queens集團專務理事兼百貨代表，洪海仁的弟弟，雖然已經33歲，但依舊是個有中二病的男孩，從小在強勢的姊姊踐踏中成長（笑），即使已經長大，但每當和海仁對視時，還是不由自主地會怕。從小到大唯一的理想型就是和「姊姊相反的人」，幸運的是，洙哲遇到千多惠，並過著幸福快樂的婚姻生活！

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Netflix韓劇《淚之女王》劇情線上看7.李主儐

李主儐飾演千多惠，洪洙哲妻子，優雅高貴的化身，對洪洙哲的所有玩笑和行動都無條件給出反應，就算是冷笑話。甚至在每天早上，都會比任何人還早起且精心打扮，對於這樣的兒媳婦，讓Queens集團會長非常滿意。因為出身書香世家，所以既有禮貌，又學識淵博，深受長輩疼愛！

Netflix韓劇《淚之女王》劇情線上看8.配角群

洪家成員有《機智醫生生活》金甲洙飾演集團會長、《完美的結婚公式》李美淑飾演洪萬大同居女、《愛情少一啪》鄭進永飾演海仁父親、《愛的迫降》羅映姬飾演海仁母親、《財閥家的小兒子》金正蘭飾演海仁姑姑；白家成員有《非常律師禹英禑》全裴修飾演賢祐父親「白頭冠」、《精神病房也會迎來清晨》黃英熙飾演賢祐母親「全奉愛」、《京城怪物》金度賢飾演賢祐哥哥、《紙房子：兩韓統一篇》張允柱飾演賢祐姊姊，一字排開陣容堪稱華麗！

Netflix韓劇《淚之女王》劇情線上看9.宋仲基客串

宋仲基和金熙元導演合作過《黑道律師文森佐》，不僅在《小女子》驚喜出演來自義大利品牌BRUNO ZUMINO的櫃哥，更使用《黑道律師文森佐》的韓文名「朴柱亨」，這次將客串《淚之女王》，不只是跟導演的義氣相挺，宋仲基跟金智媛也合作過《太陽的後裔》和《阿斯達年代記》，更隸屬HighZium Studio同間經紀公司呢！

Netflix韓劇《淚之女王》劇情線上看10.原聲帶

原聲帶陣容公開！首波OST由SEVENTEEN勝寛獻唱〈總是讓我笑〉，還包含10cm、Heize、Crush、Isaac Hong（洪艾薩克）、崔玉瑞、《無名歌手戰第3季》出身的蘇秀彬、dori等人，現在爆米花小姐不只期待播出，更坐等原聲帶的釋出啦！

《淚之女王》由金秀賢、金智媛主演。（《淚之女王》劇照）

妞妞們記得準時參加「洪海仁」和「白賢祐」的世紀婚禮吧！

韓劇《淚之女王》總共16集，3月9日起「Netflix」獨家播出，這部一定要看的吧！

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