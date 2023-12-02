京城怪物｜12月韓劇推薦：Sweet Home 2、夜幕降臨、死期將至…

2023年12月韓劇推薦片單一樣精彩，從朴敘俊和韓韶禧主演的《京城怪物》、「氧氣美女」李英愛新作《Maestra大指揮家》、韓國殭屍劇之作《Sweet Home2》，到池昌旭和申惠善聯合演出的《歡迎回到三達里》，11部韓劇輪番上陣！



【圖輯】點圖放大看「12月韓劇推薦」👇👇👇

+ 33

12月韓劇推薦1：我的男人是邱比特／播出時間：12月1日

《我的男人是邱比特》由《假面女郎》NANA和《精神病房也會迎來清晨》張東潤主演，並由《紅天機》導演南太鎮執導，劇情講述一名妖精被自己的劍射中陷入愛情，並與那個愛情線裡的女人在2021年再次重逢而展開的愛情喜劇故事。張東潤劇中飾演妖精千尚赫一角。他因500年深厚情緣，翅膀被燒毀，他是首爾韓餐廳老闆，也在首爾警察廳作為警察工作過，是個對女人們來說，天菜等級的男人。

12月韓劇推薦2：Sweet Home 2／播出時間：12月1日

人類變異成怪物使世界陷入混亂，人們被恐懼籠罩著，且任何人隨時都可能變成怪物。在勉強逃脫綠之家的情況下，倖存者聚集在體育場，是一個新的避難所，這裡由烏鴉部隊保護，是一個專門應對怪物的軍事單位。與此同時，賢秀前往栗島特別災難基地，那裡正在進行疫苗研究，希望能結束這場在人類和怪物之間掙扎的災難。賢秀更被質疑：「你就是能了結災難的救世主嗎？」而李陣郁也在劇中變成特殊感染者，其發黑的瞳孔完全黑化逼哭賢秀。正式預告中暗示了一個更大的故事核心，探討了在怪物變異、慾望充斥、被恐懼與不信任控制的世界中，拋出了最大的疑問：「到底誰，是真正的怪物？」如今大難臨頭，你能保有人性，還是淪為怪物？

【相關圖輯】日網票選「一看就停不下來」的韓劇Top10《魷魚遊戲》僅排第三？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 37

12月韓劇推薦3：京城怪物／播出時間：12月22日

《京城怪物》中，朴敘俊飾演張泰尚，是為京城中「金鈺堂當舖」的老闆，是京城中最富有、最有影響力的人物之一。由韓韶禧所飾演的尹采玉，是以完成不可能任務而聞名的偵探。兩人將攜手深入探索1945年神秘而動盪的世界中。上線日期預告中，預示了「1945年，京城某間醫院，人類與怪物，勢不兩立。」朴敘俊與韓韶禧兩人手持步槍，互相對視，將共同面對眼前的未知事物。海報中所展現的，1945年的甕城醫院中的神秘氛圍，以及士兵們身穿防護衣所戒備的事物為何，更加激起全球觀眾對於《京城怪物》的期待，也對於朴敘俊、韓韶禧兩人將會有什麼樣的遭遇與發展，感到更加好奇！

12月韓劇推薦4：歡迎回到三達里／播出時間：12月2日

《歡迎回到三達里》由《山茶花開時》導演車英勳、《Go Back夫妻》權慧珠編劇聯手打造，演員更是由韓國實力派演員池昌旭和申惠善主演。劇情發生在濟州島上，一位外表看似光彩照人、事業如日中天的女主角，在某天失去自我後回到故鄉三達里。在這段時光中，她與初戀男主角意外再度相遇，兩人重新燃起愛的火花，成為她重新找回自我的關鍵。

【相關圖輯】日網票選「2023第三季最愛韓劇」TOP 5《Moving超異能族》僅排第5（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 29

12月韓劇推薦5：沙之花也有春天／播出時間：12月20日

《沙之花也有春天》是一部以摔角為主題的青春浪漫韓劇，由《精神病房也會迎來清晨》張東潤、《二十五，二十一》李宙明、《青春月譚》尹宗碩和《天空城堡》金寶羅主演，劇情講述昔日摔跤神童白頭在人生陷入困境時，和兒時的惡霸瑜景重逢，最不可能的浪漫喜劇即將揭開序幕。

12月韓劇推薦6：單戀原聲帶2／播出時間：12月6日

Disney+《單戀原聲帶2》由《黑道律師文森佐》的導演金熙元操刀，並由《柏青哥》魯尚炫、《愛情的理解》琴世祿主演，劇情講述一對男女熱戀6年分手，又於4年後再度重逢的故事。全劇共6集。

【相關圖輯】Moving超異能族｜2023年IMDb評分最高10大韓劇《黑暗榮耀》排第5（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

12月韓劇推薦7：Maestra大指揮家／播出時間：12月9日

「氧氣美女」李英愛繼出演韓劇《具景伊》時隔兩年後，新作《Maestra》再度受到矚目。該劇改編自法劇《Philharmonia》，講述有著秘密的女指揮家去挖掘在管弦樂團裡面發生的懸疑事件並靠近關於自己的真相的故事。李英愛飾演小提琴家出身的女指揮家車世音，彷彿沒有明天般的果敢熱情奔跑而來，她雖然站在所有人都羨慕的位置，但是因為別人不知道的秘密很大地動搖了自己的人生。

12月韓劇推薦8：死期將至／播出時間：12月15日

由《某一天滅亡來到我家門前》徐仁國、《寄生上流》朴素丹和《Moving異能》高允貞主演，該劇改編自人氣漫畫，講述與死亡一起開始全新人生的人物的故事，姜河那飾演因為就業和戀愛失敗後做出極端選擇後還生的崔以才。對生命徹底絕望的崔以載選擇終結這失敗的人生。隨後，奇怪的事情發生了，一個神秘的存在出現在他面前對他說，他將迎接十三個不同的人生。

【相關圖輯】2023年度最爛韓劇《驅魔麵館2》排第5《仙女榴槤》玩婆媳戀惹爭議（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 23

12月韓劇推薦9：夜幕降臨／播出時間：12月4日

驚悚懸疑劇《夜幕降臨》由《黃色復仇草》李在仁、 《不可殺：永生之靈》金宇碩和《Penthouse》崔藝斌主演，劇情講述唯一高中二年三班的學生們修學旅行期間，在受到詛咒的訓練所裡，突然被迫參加一場不可能逃脫的致命遊戲，展開激烈的欺騙心理戰並為生存而奮鬥的故事。

12月韓劇推薦10：我的Happy End／播出時間：12月30日

心理驚悚題材的韓劇《我的Happy End》由張娜拉、孫浩俊主演，並由由《皮諾丘》、《雖然30但仍17》的趙秀沅導演執導，該劇講述講述了女主角徐才媛（張娜拉 飾）經歷了不幸的童年，在之後的成功人生中試圖擺脫自己的慾望和執念的故事。

12月韓劇推薦11：男與女／播出時間：12月26日

《男與女》由SJ李東海、李雪主演，改編自Naver 18禁的同名網路漫畫，故事講述一對交往七年的情侶某，天在一家汽車旅店的電梯前偶遇與別人在一起的彼此而引發的故事，東海將在劇中飾演煩惱要不要與交往七年的女友分手的男主角，並有大尺度演出。

延伸閱讀：

最能夠嫁給愛情的4星座女：「這位」天生就是受寵體質，婚後愛情和麵包雙豐收

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】