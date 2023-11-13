床蝨｜吸血前識落麻醉？雌蝨一生交配幾多次？即睇10個床蝨冷知識

床蝨危機近日由英法蔓延至韓國，首爾、仁川及大邱等多個城市，網上更有圖片流傳疑似香港機鐵有床蝨出沒，惹來港人紛紛擔心床蝨是否已攻入香港。正所謂「知彼知己」，究竟大家除了防蝨滅蝨外，對床蝨的認識又有幾多？



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大家聞床蝨色變，因為一入屋床蝨會躲在暗角或床邊，要完全殺滅也不是易事，最慘還會被咬到周身又紅又腫。究竟床蝨點解叫臭蟲？䧳蝨一生產卵有幾多粒？《開罐》綜合了10個床蝨冷知識，希望大家對「敵人」可以了解更多。

👇👇👇床蝨10個冷知識👇👇👇

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1.點解床蝨又叫臭蟲

床蝨所以又叫臭蟲，是因為床蝨身上有分泌臭味的腺體，此種臭液有防禦天敵和促進交配之用，臭蟲爬過的地方，都留下難聞的臭氣，故名臭蟲。有若房間內有床蝨，多會透出一陣又甜又霉的氣味。當你在床上發現一片片的深啡色/紅色斑點，那可能是床蝨的糞便污漬。

2.床蝨有過億年歷史？

床蝨歷史有幾種說法。有指在3500年前的古埃及人墓穴中就已發現兩種床蝨，也有講法是床蝨最早距今5000～6000萬年前出現，最初的宿主是蝙蝠。

3.床蝨有過億年歷史？

不過據《衛報》在2019年的報道，《當代生物學》（Current Biology）的一項最新研究發現，床蝨可能最早出現在1.15億年前，甚至恐龍或也曾遭到它們的侵擾。研究不能確定最初的床蝨「受害者」是何種生物，但至少有三種最終演化至依賴人類這個宿主。

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4.幼蟲要脫殻5次變成蟲

成年的床蝨外形扁平帶橢圓形，未吸食血液時體型較小，吸食後可使身體大小翻倍。成蟲普遍長4到5毫米，闊1.5到3毫米。幼蟲剛孵化出來時呈半透明，約21天可完全發育成熟，但當性成熟時會脫殻，並轉為褐色。它們可以換殼5次，完成第5次換殼就成為成蟲。

5.雌蝨一生產逾500粒卵

雌蝨每天可生1-5粒卵，一生平均可產540粒卵，而且通常將卵產在裂縫或粗糙表面。由幼蟲變成蟲，每個發育階段蝨蟲都會脫殼一次，但脫殼需要進食血液。成熟的床蝨若幾個月不吸食血液也可存活。

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6.床蝨被二氧化碳吸引

床蝨會被宿主釋出的二氧化碳所吸引。因此，它們傾向於在睡覺時爬上裸露的皮膚吸食血液。然而，它們也會乘機在白天進食，尤其是在嚴重感染區域。雖然床蝨偏好以人為食，也會以其他溫血動物為食。

7.麻醉你方便吸血

床蝨通常需要5-10分鐘才能充分吸食足夠的血液。它們透過插入兩根空心的吸管狀口器進入寄主體內進食的。第一條口器會分泌含麻醉成分的蟎液，以麻醉進食區域。第二根口器則負責吸取血液。

8.一生只需交配一次

當食飽之後，床蝨會移動至隱蔽的地方休息5-10天。在休息期間，它們不會進食，而是進行消化吸收、交配和產卵。床蝨擁有儲精囊，雌性床蝨一生只需交配一次，便終生不用交配都具繁殖能力。

9.抗熱抵寒超強生命力

有研究報告指，當環境溫度下降至16.1℃時，床蝨會進入半休眠狀態，使之能夠存活更久；即使溫度下跌至-10℃，臭蟲仍然能夠存活至少五天；但若暴露於-32℃的低溫，則會在15分鐘後死亡。

10.抗熱抵寒超強生命力

臭蟲具高度抗旱性，即使在氣溫達35–40 °C度而且濕度低的環境裏，在失去1/3體重仍能存活；而當溫度高達46℃時，只要停留七分鐘時間，床蝨都會捱不過而死亡。

資料來源：medical news today、pest world org