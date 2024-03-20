內地男教6招去茶餐廳不被歧視　入店前必做一事！網民:跟歧視無關

香港的茶餐廳向來以快狠準見稱，尤其在繁忙用餐時間，由於效率奇高，確容易令旅客誤會服務態度不佳甚至有歧視之嫌。近日有內地網紅在社交平台出茶餐廳攻略，並列出6招如何在茶餐廳用餐不被歧視，引起網民討論。



小紅書截圖

港漂網紅「做夢的Tac」經常在小紅書分享其生活趣事，他早前到中環的著名茶餐廳「蘭芳園」用膳，指不少人擔心在茶餐廳會遇到黑臉的店員，於是按個人經驗分享6大竅門，教大家如何在茶餐廳免被歧視，愉快用餐。

他首先從入座開始講起，指一入茶餐廳按著店員帶位指示，抱持著「他讓咱們佳哪就咱們就坐哪的原則」，因為在香港要搭枱是一件太平常的事。第二，由於店員的工作都是「雷厲風行」，「每個人手裡都有一本快狠準手冊」，不論點餐和收盤的速度都是「驚為天人」，所以在叫喚店員前要想好點餐內容。

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第三，茶餐廳多數會提供一杯熱水，他提醒大家別喝，「那是涮筷子用的」；第四，當看到茶餐廳的老舊杯別嫌棄，「越是這樣的味道才越正宗」。第五，埋單一定要準備好足夠港幣，因為有些茶記只收現金沒有電子支付時就會很尷尬。最後他認為去茶記用餐還是需要運氣，他指全程沒有遇到店員「黑臉」或歧視，普通話更講得很標準，店舖氛圍也令他食得開心。

對於網紅指防歧視，不少網民不表認同，認為其實跟歧視無關，只是單純服務態度差，「應該是一視同仁的，只要你慢都會被黑臉的，不管你是不是遊客」、「主要是人少的時候去，態度自然好」、「這些是香港人去吃都要遵守的」、「香港人也解决不了啊」，也有網民為一個地方都應先了解當地文化，而網紅及後在留言區解釋，人也能感知到是否在溝通中，交流中被重視還是被輕視。「很多地方的人都會付出無條件的爱。這就是不同人文。」