屯門餐廳收「蔡瀾」電郵食評「用影響力要餐廳破產」網民：有古怪

年屆82歲的著名食家蔡瀾過往不時分享飲食心得，２月中更現身香港書店宣傳新書，可稱為香港「foodie」始祖。不過日前有屯門扒房稱收到一位自稱是「蔡瀾」的電郵，電郵中不但全方位狠批該餐廳，更出言恐嚇若不進步會用影響力令餐廳破產！



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蔡瀾以往曾主持過不少美食節目，經他推介過的餐廳都必定其門如市，客人都會慕名而來。不過，近日屯門一間餐廳「犇道」卻在其FB專頁上發帖文，指寫字樓收到一封Email，從帖文的附圖當中可見寄件者名為「蔡瀾」，而郵件內容更狠批餐廳質素差劣:「客戶服務態度差而且膚淺，其次食物不完美，食品衞生安全沒有保隌，擺盤也不突出」。

文末「蔡瀾」更出言恐嚇，‵「如果你不進步，我會利用我的影響力讓你的餐廳破產」，隨函還附有一個食譜以及對於餐廳菜餚想法的rar壓縮檔。餐廳老闆在帖文中坦言收到電郵「初頭嚇一跳，然後得啖笑」，「有時諗呢，真係好多人都當自己係蔡瀾」。

不少網民驚見「蔡瀾」食評均感驚訝，「做騙徒，智商不能底」、「做騙徒，智商不能底」，「勁呀……騙子叫自己蔡瀾」，有眼利網民立即提醒店主要小心，「似係播毒，個rar先係重點」，認為附檔隨時有病毒似電子詐騙，不要開啓。