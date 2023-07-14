自癒係...｜目睹悲劇產生恐懼不安？　了解自己焦慮程度

創傷後壓力反應。

正如我們前篇提及急性壓力反應需要及時處理外，不少人可能會因直接或間接目睹事件的發生而產生恐懼不安的情緒。如當事人直接經歷、親身目擊或間接體會創傷事件，則有機會出現創傷後壓力反應，這是一種不容忽視的精神健康狀況。



創傷後壓力反應

1. 不斷發生、不由自主和入侵性地被創傷事件的痛苦回憶纏繞着導致；

2. 逃避與創傷事件相關的痛苦記憶、思緒或相關提醒物 (地方/場合/人物)；

3. 持續地無法感受到正面情緒；

4. 過度警覺及過度驚嚇反應。

為何需要避免轉貼或廣傳相關片段及內容？

替代性創傷。

因為此舉也可能增加別人出現創傷後壓力反應的風險，通過間接的渠道目擊創傷事件，導致持續有負面情緒或不安的感覺，產生替代性創傷，它是創傷後壓力反應的一種。

替代性創傷反應

替代性創傷。

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在創傷事件下，我有過份焦慮嗎？

如你出現上述情況，希望了解自己的焦慮程度，可使用焦慮量表(GAD-7)：

焦慮量表(GAD-7)

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如果你的親友受著焦慮影響，如何提供支援？

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如事件發生一個月後，仍未能得到舒援，建議相關人士尋求專業協助。

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資料來源：DSM-5精神疾病診斷準則手冊