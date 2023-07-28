自癒係...｜精神健康急救包　看精神科醫生的注意事項及求助資源

當身邊人面對情緒困擾時，到底我們應該如何提供支援？

當身邊人面對情緒困擾時，到底我們應該如何提供支援？上文提到我們可以透過溝通技巧來鼓勵他們抒發不安的情緒，但若果他們的情況未有改善，甚至開始影響日常生活功能的話，我們可能就需要協助他們尋求專業支援。其實市面上有不少專為情緒或精神困擾人士而設的服務，主要分為醫療及心理健康支援服務兩個方向，就讓我們為大家解說。



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市面上有不少專為情緒或精神困擾人士而設的服務，主要分為醫療及心理健康支援服務兩個方向。

醫療服務

你可以透過公營或私營系統尋找醫療服務。公營系統方面，你可以就自己或身邊人所面對的情況，向普通科門診或急症室求助，醫療人員會視乎你的情況來決定轉介至不同的專科跟進。

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醫療人員會視乎你的情況來決定轉介至不同的專科跟進。

若被診斷為較輕微至中度的情緒個案，包括抑鬱症、焦慮症等，有機會被轉介至綜合心理健康計劃(IMPH)的服務，在普通科門診接受基層醫生及社工的服務。

綜合心理健康計劃(IMPH)的服務。

精神科專科

若被轉介至精神科專科，醫生會按照你的情況來處方藥物，並為有需要人士作出斷診。若被診斷患上精神疾病，醫生會透過藥物來穩定病情，以助患者在社區維持生活。而患者亦需要定期覆診，讓醫生了解及跟進其復元狀況。

若被轉介至精神科專科，醫生會按照你的情況來處方藥物，並為有需要人士作出斷診。

為了讓醫生更準確地掌握當事人的狀況，以處方合適的藥物，鼓勵大家以開放的態度向醫生表達病情，可以在初次見醫生或覆診前，準備以下資料：

- 當事人及其家人的病歷；

- 生理情況上的轉變，例如睡眠作息、飲食等；

- 最近的情緒、行為及想法，有否影響日常生活功能；

- 有沒有傷害自己或其他人的念頭或行為；

- 尋求專業支援的原因。

若醫生認為患者在醫院接受治療較適合，會安排患者入院接受治療。

個案復康支援計劃

醫院管理局為進一步加強對嚴重精神病患者的支援，推行「個案復康支援計劃」，為有需要的患者安排個案經理跟進，及早發現及治療復發的患者，及協助他們融入社會。