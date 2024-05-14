九龍城寨之圍城｜劉俊謙「人氣殺入大陸」顏值高之外仲有一大優勢

內地五一檔口碑最好的真人影片是《九龍城寨之圍城》。乍看上去，這又是一部老港星彙聚的全明星電影，古天樂、洪金寶、郭富城、任賢齊、林峯，都是大熟臉。



可是看過電影會發現，年輕演員戲份也很重。一桌子打麻將的四個人被影迷稱作「城寨F4」，其中飾演信一的劉俊謙，已成功破圈。寬肩、長腿、小細腰，摩托、滑鏟、蝴蝶刀。泡面頭配上戰損妝，簡直不要太帥氣。

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電影在內地上映後，無論是大陸圖文社媒還是短片社媒，都有很多人在向信一「表白」。比如「被信一硬控兩小時」、「每次有他的特寫，整個影院都屏住呼吸」、「九龍城寨最蠱的男人」、「沒有技巧，就是硬帥」等等說法。

貓眼專業版資料報告顯示，《九龍城寨之圍城》初期用戶畫像與以往的港產動作片一樣，偏重年長男性，但上映後，該片受眾畫像向年輕女性區間產生了一定幅度的偏移。

這，應該就是F4的力量。信一這個角色能夠在大陸「破圈」，一方面來源於飾演者劉俊謙的演技和顏值，另一方面也受益於人設夠「純粹」。

九龍城寨是一個魚龍混雜的地方，這個故事也包含了犯罪、陰謀、復仇、爭鬥等黑色元素，但信一這個角色卻心底純淨。他對大哥龍捲風的忠、對兄弟陳洛軍的義，都是極為純粹的。

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現在內地的年輕觀眾，尤其是年輕的女性觀眾，特別樂於做的事是同人二創。複雜的人物有利於電影，但不利於她們找樂子。帥而純的信一，更方便她們去嗑CP。比如龍捲風和信一，在「小媽文學」裡就變成了：年上黑幫大佬和養成系年下忠犬。

香港新生代演員靠「純」出圈，已經不是第一次了。去年暑期檔電影《孤注一擲》就帶紅了「純愛戰士」阿才及其飾演者孫陽。阿才在《孤注一擲》裡，是次要人物，沒有交待前史，也沒有自己的故事線。他在組織裡基本上就幹兩件事——虐待員工和威脅員工。然而他卻有一個反差感極強的舉動：私自救下並放走了美女荷官安娜（金晨 飾）。

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阿才將自己的外套丟給安娜後目送她離開的一幕，為自己贏得了「純愛戰士」的稱號。孫陽由此爆火出圈，微博漲粉53萬，登上主榜熱搜21個。其後《第八個嫌疑人》上映時，本為第五主演的他，反而成為了路演的「香餑餑」，走到哪裡都能引發眾多粉絲尖叫。

劉俊謙和孫陽分別出生於1988年和1989年，都已出道十年。他們兩人共同的特點，在於能夠利用自己帥氣的外表，把人物情感世界裡的「純」演出一種美好的感覺，讓觀眾去聯想人物背後的成長故事。

從孫陽到劉俊謙，從純淨的愛情戰士到純淨的忠義戰士，香港的新生代小生們，想在大陸「破圈」，捕獲年輕觀眾的心，不妨在「純」字上多下功夫。

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