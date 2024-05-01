九龍城寨之圍城影評｜港產動作片典範　洪金寶喬靖夫打戲畫龍點睛

對於「九龍城寨」這個地方，一直只聞樓梯響，縱使兒時曾經經過這地，但卻沒有真正踏足過，所以其實這是一個十分陌生的地方，而以九龍城寨作為題材與背景參照的電影，其實並不算多，早有《省港旗兵》、《城寨出來者》，近期的有《追龍》。而剛憑《命案》奪得金像獎最佳導演的鄭保瑞，最新導演電影作品，改編自香港小說作家余兒的作品，執導這部以九龍城寨為背景，充滿港式動作場面的電影。《九龍城寨之圍城》目不暇給的精彩場面，新穎的武打動作處理，娛樂性豐富，帶出一點喻意。



《九龍城寨之圍城》故事發生在八十年代的香港，偷渡來港的陳洛軍，因得罪大老闆而誤闖「三不管」的九龍城寨，從而結識了信一、四仔、十二少，以及以他們馬首是瞻的龍捲風。洛軍漸漸融入在亂中有序的九龍城寨裡，但是龍捲風卻一直希望他離開城寨，能夠過正常的生活，然而，大老闆一直追尋洛軍的下落，帶領王九走進城寨，展開連場激鬥…

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過去於銀幕上看到的香港動作類型電影，一氣呵成的動作埸面，拳拳到肉，看得咬牙切齒，呈現出香港電影的獨特風格，後來亦有不少外國電影藉此作為參考，可是，近年香港似乎少了以動作類型的作品，就算是有動作場面，也並不夠喉，未知《九龍城寨之圍城》的出現，能否再掀起動作片的熱潮呢？

無疑，觀看《九龍城寨之圍城》之前，確實是充滿著期待，一來這是一部以上提及的久違動作電影，其次是因為「九龍城寨」作為背景，很想知道如何重新建造「三不管」的地方，加上影片由鄭保瑞執導，結合陰暗的畫面，沉重的氛圍，緊湊的劇情張力，以及不乏動作埸面，刻下能夠展現著他的個人風格與色彩，配以九龍城寨的場景設計，狹小的空間，突顯影片的壓迫感，由他來執導最適合不過。不過，觀畢電影過後，卻是帶來有趣的觀後感。

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整部作品結合著濃烈的剛陽味道，連場動作場面的設計，從第一場的擂台摔跤比賽，接二連三的打鬥場面，明快的節奏，劇情層層的推進，讓觀眾已經很快地投入電影的氣氛之中。接著的劇情部份，則是著重於陳洛軍與龍捲風、信一、十二少與四仔之間的情義，從他們的認識，各人的背景，在九龍城寨裡的生活瑣事，彼此之間建立的友情，與城寨裡的居民的關係，從那份沉殿的氛圍裡，帶來一點的溫暖，而這份感覺，似乎是在鄭保瑞執導的作品，也屬是比較少有看得到的。

從《九龍城寨之圍城》的預告中，不只是看到片中人物的造型，甚至是九龍城寨的部份佈置，已經感到非常吸引，縱使沒有看過小說或是漫畫作品，但是進場前仍是帶著期待的心情進場，觀畢過後，確是沒有失望，不單只是鄭保瑞的成熟執導技巧，還有劇本的結構，由歐健兒、陳大利、岑君茜與黎俊合編的劇本，結構完整，扎實流暢，人物性格描寫細緻，元素豐富，為整部作品增添不少的娛樂性。

由谷垣健治負責的動作指導，是整部作品最精彩和重點之處，片中各位演員均有不少的動作場面，他們在片中展現著新穎的格鬥模式，擺脫了舊日的傳統動作埸面，為同類型的電影增添了新鮮感。而當中不得不提的，便是洪金寶跟劉偉明（喬靖夫）的一場打鬥場面，確是看得十分緊張，洪金寶的動作已經不用多說，本身有武打根基的劉偉明，兩位同場的演出，精彩奪目的場面，氣氛膨脹，亦應該把過往香港動作電影的風格，再次於銀幕上展現出來。

片中多位演員均有不俗的表現，除了以上提及的洪金寶與劉偉明，古天樂的演出相對四平八穩，林峯整體表現精湛，有別於他過去的演出，加上其角色的造型，能夠讓在演出上，亦有不少的發揮空間。劉俊謙、胡子彤與張文傑的演出，亦因其角色的設計和描寫，令他們三人在片中有不俗的表現。不過要數到最為驚喜和突出，大概是伍允龍的演出，不管是其角色造型，以及他的表面，也是有別於過去的演釋，整體表現亦刮目相看。

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《九龍城寨之圍城》都是一部娛樂性豐富的電影，具有不同的元素，整體具有水準，片中的動作場面，整體令人嘆為觀止。除此以外，影片的場景佈置，美術設計等等，都能夠讓觀眾勾起對九龍城寨這個地方的回憶與印象。鄭保瑞的執導技巧更為純熟，既是保留個人的風格，但也作出一點不同的處理，電影的節奏緊湊，劇情張力十足，起承轉合的敘事，整體的結構完整，骨子裡亦帶出了對於香港社會的時代變遷，觀畢後刻下也會有不少的共鳴。

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