九龍城寨｜盧覓雪稱見林嘉欣個名但未見演出　最終獲本尊親自回應

電影《九龍城寨之圍城》上映以來，一直成為城中熱話，而且上畫兩星期票房已衝破6000萬，躋身華語片票房十大位置，觀其走勢有力再上挑戰三甲位置。而早前，商台DJ盧覓雪在個人社交平台發文，稱睇完《九龍城寨之圍城》套戲，居然見到「林嘉欣」個名，但就一直見唔到佢演出，於是發文表明︰「誓要搵到林嘉欣！」而最終亦真的獲林嘉欣本尊回應。



《九龍城寨之圍城》票房突破6000萬大關，更登上香港電影史上華語影片總票房榜第10位！（電影公司提供）

戲中女角色不多，盧覓雪起初以為魚蛋妹媽媽就是林嘉欣。(《九龍城寨之圍城》影片截圖)

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關於盧覓雪個貼文，全文內容如下︰「之前講過睇完《九龍城寨》居然見到林嘉欣個名，但成齣戲都唔見有佢出現🤔有人問會唔會係魚蛋妹阿媽，睇到有報道話飾演魚蛋妹阿媽嘅演員叫李紫僖！所以尋找林嘉欣行動繼續！」隨後再加上幾句︰「未睇嘅快啲入戲院睇吓見唔見到林嘉欣！」、「我盧九為求目的不擇手段」、「誓要搵到林嘉欣」。

呢個貼文配圖，相當有霸氣，配合「誓要搵到林嘉欣」的決心。（網頁截圖）

由於電影累積不少已入場觀眾，但大家都冇看到這一幕，於是在貼文下掀起廣泛討論。有網民指看畢貼文專誠再入場看一次都見不到「林嘉欣」名字，又有人指呢個係咪叫人二刷嘅方法，要人入場尋找林嘉欣。同時又有人推測是否戲份被刪？或只當配音等工作，更有人話真係見到，不過是播片前《海關戰線》的預告中見到，相當搞笑。

有網民留言指真係見到，不過係播片前《海關戰線》的預告中見到，相當搞笑。（《海關戰線》劇照）

林嘉欣親自在貼文下留低３個Emoji，既冇承認又冇否認，令事件更撲朔迷離。（網頁截圖）

隨後，林嘉欣見到該貼文後，就親自附上三個掩面Emoji🫣作回應，既冇承認又冇否認，令事件更撲朔迷離。於是記者向林嘉欣的經理人查詢，得到以下回應︰「林嘉欣一直未有參與《九龍城寨之圍城》的製作，希望雪雪早日搵到林嘉欣。」最後更有趣地表示︰「聽講會開前傳，希望到時有機會參與演出。」如果林嘉欣真係有機會演出，又做咩角色好呢？

《九龍城寨之圍城》原著漫畫作家余兒於Facebook宣布落實開拍電影版三部曲。（FB圖片）