《龍咁威3》計畫無疾而終　谷德昭解釋不開拍原因：環境變得不同

由谷德昭主持的ViuTV節目《爆谷一周》在昨日（2月19日）播出第五集，請來「試當真」三位創辦人擔任嘉賓，當時三位還問到谷德昭關於《龍咁威3》的計畫。



《龍咁威》是一部以警察為題材的喜劇電影。（《龍咁威》劇照）

事源發生在2018年11月初，當時谷德昭出席廿四味訪談節目《24/7TALK》時透露，有意開拍第3集《龍咁威》。之後男主角鄭中基在接受訪問時也表示多人問他何時開拍《龍咁威3》：「其實一直都有計劃，而且早已埋班，可惜種種原因只能推遲到下年開拍。」當時鄭中基更透露，他會與谷德昭聯合執導《龍咁威3》。

在差不多3個月後，即在2019年2月初，當時鄭中基在其個人演員會尾場時，突然送上驚喜，宣布將以原班人馬開拍《龍咁威3》，並作為2020年賀歲電影，當時張達明、李璨琛及導演谷德昭更走到台前與鄭中基閒聊。可是來到2019年11月，當時傳出計畫似乎有變，有指電影因題材問題遭內地禁播。然而當時「龍威」霸氣回覆網民，指：「龍3由頭到尾都係計劃拍港產片。」

當年鄧麗欣（右）在拍攝《龍咁威》時大約19、20歲。（《龍咁威》劇照）

最後《龍咁威3》沒有出現，而日前「試當真」三位創辦人擔任《爆谷一周》的嘉賓，游學修問到谷德昭關於《龍咁威3》的計畫，而後者表示：「當時要開始了…不過環境變得不同，天翻地覆，所以暫時不能開拍。」重溫《龍咁威2003》的經典對白！！！