高先電影院突傳滿約後結業　有股東曾表示︰生意唔係不好，而係差

於2022年才易手，重新營運的MCL Cinema Plus+荷里活廣場戲院，昨日（12/12）傳出為最後一日營運，明日起正式結業，亦成為今年第七間結業的戲院。而到晚上時分，網上突然傳出位於堅尼地城吉席街，於2021年2月18日開幕的高先電影院（Golden Scene Cinema），將於租約期滿後結束營業。



位於堅尼地城吉席街的高先電影院，於2021年2月18日開幕。（資料圖片）

開幕撞正疫情，可謂一上場就要打逆境波。（資料圖片）

網台D100節目主持潘小文，在節目中突然不點名地表示，希望堅尼地城有一間，捱得過呢個冬天，春天先執。（影片截圖）

事源昨日晚上，有網民於討論區分享，表示從網台D100節目 ，由潘小文及小喇叭主持的「娛樂小奶媽」，原先在談MCL結業情況，期間主持潘小文突然感慨，不點名地說︰「我希望堅尼地城有一間，捱得過呢個冬天，春天先執，我知道堅尼地城間戲院完埋個租約都會執，差在執笠日子係計落2024定2025。」而堅尼地城就只有一間高先電影院。

MCL荷里活戲院突然傳出昨晚終止營業。（網站圖片）

位於堅尼地城吉席街的高先電影院，於2021年2月18日開幕，由Golden Scene 負責人曾麗芬與其他股東投資3千萬開業，提供4個映院共約280個座位。據資料顯示，Golden Scene最初以月租46萬元承租該址，首份租約於2022年10月到期，當時已續租7年至2029年9月30日為止。日子與潘小文所言的有距離，不過有傳媒向Golden Scene查詢傳聞時，就未獲回覆。

高先電影院由Golden Scene 負責人曾麗芬與其他股東投資3千萬開業。（資料圖片）

高先電影院開幕當日，以自己投資的《狂舞派3》作為開幕電影。（資料圖片）

事實上早在8月九龍城影藝戲院結業時，高先電影院其中一位股東Quincy Wong，便在社交平台發文表示，「年來生意唔係不好，而係差囉！」但另方面又表示有信心，年內餘下的數個月會按比例開返至少十間新戲院，不過此說法似乎未有實現。