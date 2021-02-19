高先電影院｜籌備中證實患癌　曾麗芬︰冇擔心仲諗住去完康城先醫

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-02-19 11:00

高先電影院於2月18日正式開幕，這是Golden Scene董事總經理曾麗芬（Winnie Tsang）多年來的夢想，籌備經年，直到2019年選址開始有點眉目，正向大直路進發之際，一次身體例行檢查，醫生告知她患上乳癌一期。

身體出現毛病，多數人都會覺得晴天霹靂，立即暫停手頭上工作，準備去打另一場仗。不過向來為電影去到好盡的Winnie，性格貫徹大無謂。2019年4月確診，正準備5月做手術時，Winnie唯一考慮是︰「好冇去完康城先返嚟做手術？」

得知患病一刻，Winnie一直以平常心看待，「直至愈接近做手術日子，心情便有點起伏。」（葉志明 攝）

高先電影院今日（18/2）開幕，正式為堅尼地城一眾街坊服務。（葉志明 攝）

從未缺席的身影

訪問當日正值農曆年前，Winnie以一頭短髮新造型出現，立即聯想到應該是為戲院開幕做足準備，於是打趣地問︰「為開幕恤定新髮型？」冷不防Winnie一臉微笑，並徐徐地說︰「我之前患Cancer，真髮大半年前才長出。」這答案當下令現場氣氛凝住了，自己也顯得有點手足無措，而且在這一秒間，腦海湧現如電影的Flashback畫面，明明這年半間依然在首映、優先場、訪問場地看到她的身影，似乎未曾缺席，哪來的病？然後Winnie便大方地道出這年半以來的抗癌歷程。

談起電影院，Winnie便相當興奮，是多年來的夢想。（葉志明 攝）

過往聽的抗癌歷程，多數是血與淚交融，以連場痛苦療程換來今天一口氣，但Winnie說出的卻似一齣黑色喜劇，幽大家一默時也幽自己一默。「我2019年4月發現患上乳癌，並安排5月做手術，當下立即想是否還要去康城影展呢？既然有了都不能做甚麼，又已訂好機票酒店，不如去完康城再返來做手術。」

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上屆金像獎，Golden Scene分別以《叔‧叔》、《金都》、《幻愛》出戰，其中太保更憑《叔‧叔》奪影帝。而坊間亦稱這三部作品為「高先三寶」。（葉志明 攝）

一早跟同事交代工作安排

一個氣壞人的答案，亦足見Winnie是個視電影為命根的人。「不知甚麼原因當時不是太驚，還覺得兩者時間不是差太遠，醫生又說應該是一期，大可以去完回來再做手術。」只是在身邊親朋勸喻下才打消念頭，不過真正原因是︰「剛好機票和酒店都可以取消，所以便取消行程。」Winnie補充說。

起初的大無謂，未有擔心過，但愈接近做手術日子，心情便有點起伏。「因為最初醫生說是一期，殊不知一星期後化驗結果是二期，還要是惡性，變相要做化療、標靶治療，還有電療。」療程之長令Winnie都要認真面對。「我預計康復時間比較長，於是很早便跟同事交代清楚工作安排，殊不知做完第一次化療都沒太大不適。」

公司踏入第23個年頭，亦由發行到製作到擁有自家戲院，一步一步實現自己的夢想。（葉志明 攝）

工作中休養更實際

2019年正值發生社運，雖然是留在家中休養，但每日看到電視新聞畫面，心情都不太好。「倒不如索性返工，時間會過得快一點。」加上籌備戲院工作有明朗發展，選址已傾得七七八八，於是Winnie便戴起假髮返工，親身迎接開戲院這個大計，一於工作中抗癌。

是信仰的幫助，加上樂觀性格，令Winnie視任何事向好方面想，就連2020年的新冠肺炎，也好讓她停下來抖一抖。「戲院關門都沒以往這麼忙，加上過往無論大小影展都會出席，現在一整年都不用出外工幹，很多事情都似乎幫了我養病。」

更樂觀是她也感恩這個病，令她可以過來人身份幫助身邊朋友。「在我病癒之後，有朋友患上這個病，大家見我復原得不錯，都會問我食療或治療上的意見，這令我幫到不少病友。」