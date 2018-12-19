【復仇者聯盟4】結局將超震撼　迪士尼證：最終一戰重新洗牌

《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）中，魁隆成功實現滅世偉業，並把一半的超級英雄化成灰燼。雖然結局發生後哀鴻遍野，但在電影片尾片段中，卻令影迷重燃一絲希望。 眼見Captain Marvel的出現，加上首條預告疑似透過蟻俠確認「時間旅行」（Time Travel），種種因素都疑似指向復仇者聯盟能撥亂反正。可是，此時外媒卻又再投下一顆震撼彈，迪士尼親證《復仇者聯盟4》將會以一個粉絲「意想不到」的結局告終。

難道如外界一直猜測一樣，鐵甲奇俠將會戰死？（劇照）

有關《復仇者聯盟4》最新劇情的消息，是來自迪士尼一則德文的新聞稿，文章指出《復仇者聯盟4》將以震撼及致敬的方式去結束Marvel電影宇宙的首個十年。

完整新聞稿翻譯如下：

親愛的同事，這是今年最受期待的預告片。從2008年的《鐵甲奇俠》開始，Marvel電影宇宙將以驚人的方式結束。在《復仇者聯盟3：無限之戰》中經歷了很多冒險，並迎來最戲劇性的結局後，所有MCU的電影將匯聚在最終一戰，在此將改變遊戲規則，重新洗牌。

據網上指，這是迪士尼發佈的德國新聞稿，講述關於《復仇者聯盟4》的新方向。（網上圖片）

美國隊長也會同鐵甲奇俠一樣，劫數難逃？（劇照）

雖然影迷對《復仇者聯盟4》反擊成功滿懷希望，然而，《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟（Russo Brothers）卻與影迷持相反的意見。有指他們希望製作一部能滿足他們目標的電影。或者這也是有跡可尋，因為《復仇者聯盟4》導演之一的Anthony Russo接受外媒《Business Insider》訪問時曾表示：「當我們執導《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）時，這電影比我們以前做過的電影，涉及更多的製作人」惟他續指出：「作為電影製作人，首要的是先滿足自己，如果能製作一部令自己興奮的電影，那就是我們能做到最好的事。」

他續解釋指：「我們無法預測觀眾會否喜歡它，但我們可以知道我們是否喜歡它，這就是我們製作Marvel電影的方式，也就是我們製作這部電影的方法。所有人的期望和焦慮，不會影響我們更專注地說故事，並把故事做到最好。」看來影迷的期望，或者真的不能影響兩位導演的想法。未知會否再次令影迷哀鴻遍野，明年4月自有分曉。