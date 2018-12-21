【葉問外傳張天志】楊紫瓊3句話KO鄭嘉穎　周秀娜唔知有性感戲份

曾於內地劇集飾演葉問的鄭嘉穎，在《葉問外傳：張天志》中反行其道演起大奸大惡的黑幫份子，仲連番凌辱戲中有毒癮的周秀娜，奸到出汁令人咬牙切齒。 電影有一幕是周秀娜忽然性感現身，連觀眾都會有點驚訝，她接受《香港01》專訪時表示，當初接到劇本時沒有這場戲，是導演「八爺」袁和平臨時加戲，笑言：「八爺愛開玩笑」，小編就覺得八爺好清楚觀眾需要就真！ 攝影：陳順禎、葉志明

呢一巴真係好到肉。

《葉問外傳：張天志》固然是幾位武林高手切磋的舞台，但整套片都硬橋硬馬，還是要有一、兩個女角緩和氣氛，周秀娜飾演的「鄭小娜」就充當這個角色，仲有身穿內衣的香艷演出，是甚麼令早已收起性感的周秀娜再次寬衣？「那一幕本來在劇本是沒有的，好像是中途加進去，是改了。」周秀娜說，身旁的鄭嘉穎壞壞地笑說：「八爺咁壞」，大家都看穿了導演的心思。

周秀娜話戲中與柳岩同住，兩個女仔在家裡唔著衫好正常，身旁鄭嘉穎笑得開心。

一巴掌響到隔籬房都聽到

不過性感場面只是個小驚喜，悲慘遭遇才是周秀娜角色的重點，一開場就被鄭嘉穎怒摑，這一幕當真拍得有血有淚，原來周秀娜被鄭嘉穎摑足三巴，八爺才收貨，觀眾看到的一巴，是大聲到隔住房門的工作人員都聽到，隔著一間房的八爺，邊看螢幕邊問：「掂唔掂？」，這時周秀娜已被打到頭暈臉腫。

還有一幕餵毒戲，鄭嘉穎將整包葡萄糖粉強倒入周秀娜口中，他形容女方︰「由一個演戲狀態，到真實快要死的狀態」，眼見對手快要窒息，八爺卻遲遲未喊Cut，兩位演員都話導演要求特別高、特別仔細。

周秀娜被葡萄糖粉幾乎搞到窒息。

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《一代宗師》火車站對決拍足兩個半月

演過葉問的鄭嘉穎，拍動作場面經驗豐富，他指出拍電影與電視劇的分別，在於一場動作戲，前者比後者可花上十幾廿倍時間：「電影一場動作戲可以拍三個星期，電視劇可以一日拍幾場動作戲」；「我問張晉，《一代宗師》跟章子怡在火車站對打的場口拍了多久，他說拍了兩個半月，一星期只拍一日，兩個半月我們可以拍一套劇。」

電影的仔細，是每日在燒錢的劇集製作絕對比不上，但對鄭嘉穎來說，拍劇、拍電影的表演都是一樣的，「只在於有多仔細，有時間就可以拍得很仔細，沒時間就粗糙一點，睇餸食飯。」

鄭嘉穎話今次俾人打比較多。

鄭嘉穎憶述與楊紫瓊搭訕的有趣過程。

戲中鄭嘉穎與楊紫瓊飾演兩姊弟，第一次合作坐在一起你眼望我眼，鄭嘉穎主動打開話題，跟楊紫瓊閒話家常，「最近點呀？忙緊咩？」、「當拿督有什麼好處？」、「宜家住邊？」，楊紫瓊的回答卻令鄭嘉穎無語，究竟是怎樣的答案令鄭嘉穎自動收聲？記得點擊睇片！

鄭嘉穎：

Make up & Hair：Yannes

Wardrobe：IT

Styling：Ryan Nam



周秀娜：

Makeup：Circle Cheung @ndnco.co

Hair：Amber Tse @ Queens Private i

Wardrobe：@editionofficial @Three Floor



場地提供：Studio King 影樓王