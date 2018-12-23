【復仇者聯盟4】粉絲自製惡搞短片　死侍終於加入卻難忘舊愛狼人

超級英雄電影近年大行其道，當中又以走合家歡路線的Marvel出品最受歡迎，《死侍》則靠成人向反英雄題材殺出一條血路，而自從迪士尼確定收購21世紀福斯後，不少觀眾都非常期待見到死侍跟復仇者聯盟同框，但即使交易完成後籌備製作隨時要花上好幾年，有心急的粉絲於是自製死侍版《復仇者聯盟4：Endgame》預告片，連旁白都完美還原其嘴賤賤風格，供大家望梅止渴！

有粉絲自製死侍版《復仇者聯盟4》預告片。（影片截圖）

2019年觀眾最期待電影之一《復仇者聯盟4：Endgame》早前終於公開首段預告，相信各位苦候多時的粉絲已翻睇了不下數十次，但幾分鐘的片段滴水不漏完全沒有透露第4集劇情走向，有網民發揮創意，把預告片中的每個角色都換成死侍，兼配上抵死對白，獲讚比原版預告片更精彩。

有死侍嘅地方就有狼人。（影片截圖）

短片一開始就見死侍取代Tony Stark被困太空，但比起跟鐵甲奇俠的頭盔，死侍卻是跟漫畫版狼人面具造型傾訴，全片貫徹死侍打破第四面牆的特色，他不單稱頭盔為曉治積曼（Hugh Jackman），又故作認真地表示「好嬲福斯唔畀我哋一齊拍戲」，而他稱魁隆為紫色荷馬（動畫《阿森一族》主角），和在片尾傲嬌表示不想再睇《復仇者聯盟5》更是似足死侍作風。

+ 6 + 5 + 4

死侍和狼人早於2009年電影《變種特攻：狼人外傳》中就首次同場，雖然前者的獨立電影計劃一度胎死腹中，戲外賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和曉治積曼卻變成老友，所以當《死侍》電影成功翻身後，影迷不斷催促二人再合作，可惜曉治積曼已宣布卸任狼人，於是死侍和狼人的bromance就演變成「老梗」（running gag）。

雖然短片是惡搞《復4》預告，但製作一點也馬虎，且非常注重細節，例如原版展示化灰角色照片一幕都有改成死侍，而美國隊長的指南針中Peggy的照片亦換上狼人，相當有心。