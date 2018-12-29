【蜘蛛俠跳入蜘蛛宇宙】台灣作家要兒子考零分　結果入哈佛讀博士

在電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》中，黑人男孩麥爾斯（Miles）因為不適應名牌學校的新生活，想藉考零分來退學，卻被老師看穿，因為只有知道全部正確答案的人，才能考到零分。現實中，有一個著名台灣作家劉墉，就曾要求學業成績永遠「掹車邊」的兒子劉軒考試零分，最後兒子後來更成為美國哈佛大學博士。

電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》中，麥爾斯想藉考零分來被退學，但被老師識穿他的計劃。

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劉墉是著名美籍台灣作家及畫家，紐約哥倫比亞大學博士，卻有一個不愛讀書，調皮、愛做白日夢，以成為「車神」舒密加第二為目標的兒子劉軒，成績永遠是吊車尾的「C」。劉軒還沒讀完小學就跟著父母移居美國，升上中學之後，性格開始叛逆，是讓老師頭痛的調皮學生。

劉墉和劉軒堪稱台灣傳奇父子。（FB圖片）

視舒密加做偶像

有一天劉墉與兒子展開有關學業成績的討論，他先是衝著兒子一笑，然後說：「你的老師告訴我，你現在整天夢想著當舒馬赫（港譯：舒密加）那樣的賽車手，變得不愛學習了，對嗎？」

劉軒覺得父親的笑容有點陰險，而且話中有鄙視成份，正值青春期的他帶點挑釁地回答：「舒馬赫（舒密加）是我的偶像，他像我這麼大時成績也很糟糕，他還考過零分，現在不照樣當了世界頂級賽車手？」

劉墉聞言大笑：「他考了零分，當了賽車手。可是，你從來就沒有考過零分啊，每次都是『C』。」說罷還揚一揚手上的成績表。

劉墉與太太畢薇薇。（FB圖片）

天底下最愚蠢的父親

劉軒感到被侮辱了，父親竟然笑自己沒有考過零分，反問父親是不是希望他也考個零分，不料劉墉說：「好啊，你這個主意很不錯！那就讓我們打個賭吧，你要是考了零分，那麼以後你的學業一切自便，我絕不干涉；可是，你一天沒有考到零分，就必須服從我的管理，按照我的規定去好好學習。如何？」劉墉不是單純要兒子考零分，他要求兒子必須遵守考試規則：試卷必須答完，不能一字不填交白卷，也不能留著題目不答，更不能離場逃脫，否則即視為違約。

父子倆更認真地擊掌為盟，劉軒心裡開始竊笑不已，覺得自己遇到了一個天底下最可愛、也最愚蠢的父親。

劉軒覺得劉墉是天底下最愚蠢的父親，才會要求兒子考零分，卻不知自己已經步入父親所佈的局。（FB圖片）

然而，劉軒開始發現考零分其實很難，因為他不知道哪些是正確答案，所以有時候即使亂答，也有機會答對，幾次考試下來，他還是考得一個紮實的「C」。見到兒子垂頭喪氣，劉墉反而命令兒子要向零分衝刺，拜託他早日考到零分。

為了早日考到零分，劉軒開始自發地努力學習，終於在一年後，成功取得零分，雖然是考到了零分，但同時代表，試卷上所有題目他都能判斷出正確和錯誤的答案。

因為與父親打賭，激發劉軒自發學習，只為早日考到零分。（FB圖片）

考極都係C未到0分

劉墉見到兒子終於考到零分，非常高興，當天還親自下廚，做了一桌子菜，他端起酒杯大聲宣布：「劉軒，祝賀你，終於考到了零分！」他調皮地眨眨眼說：「有能力考到A的學生，才有本事考出零分。這個道理你現在應該已經知道，不過我是早就計畫好了，你被我耍了，哈哈哈......」

劉軒從第一天起，就走進父親的佈局中，自己的一舉一動，都在父親的計算之內。之後他考上了哈佛大學，讀到心理學準博士，在紐約朱利亞德學院主修過鋼琴與作曲，寫書、譯書，拿了音樂獎，獲得了表演獎，似乎在18歲以後，他就再也不去想做舒密加第二，而是劉軒第一。

因為父親當年的另類教育方式，令劉軒發奮學習，成就今天的自己。（FB圖片）

這個「零分約定」的方式，未必能套用於每個孩子身上，而且在香港這個以成績為本的社會，就更難實行，但俗語說得好，沒有「沒有教不好的小孩，只有不懂教的父母」，因材施教，不要隨波逐流，有時反而有意想不到的效果。