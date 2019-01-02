【比悲傷更悲傷的故事】5字原名片曝光　導演暗示有續集？

電影《比悲傷更悲傷的故事》不單成為2018年台灣本土電影票房冠軍，在香港亦大收近2200萬，證明台灣愛情片依然叫好叫座。

《比悲傷更悲傷的故事》沿用了2009年韓國原版電影的片名，導演林孝謙接受媒體訪問時透露，曾認為片名太慘而另有選擇，但兜兜轉轉還是用上最初的選擇，後來片名還被投資商嫌棄，現在得到好成績，總算吐氣揚眉。

導演無懼片名太慘趕客，與投資商博一鋪沿用《比悲傷更悲傷的故事》。

韓版片名為《슬픔보다더슬픈이야기》，直譯正是台版的《比悲傷更悲傷的故事》，據林孝謙所述，最初因覺得片名太慘，想出好幾個替補名字，包括《愛情的盡頭》、《幸福的最後》、《愛情的彼端》及《想與你相遇》等，但最後還是覺得原名最適合。

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只是這個片名連投資方都覺得太慘而卻步，林孝謙指每次與投資者見面，對方都嫌棄片名太悲傷，他只好強調只是暫定片名來說服對方，但後來覺得片名越叫越順口，最後決定博一鋪，果然現在就像買中圍骰般，贏個盤滿缽滿。

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《比悲傷更悲傷的故事》在台灣已上映一個月依然強勢，朝3億台幣票房進發，被問到會否有續集，導演笑說要拍男主角變成鬼魂後的故事，或是牙醫的後續故事，但都只是開玩笑而已。