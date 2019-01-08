【金球獎2019】楊紫瓊再戴《超豪男友》綠寶戒指　一直拒絕戴道具

第76屆金球獎於香港時間昨日已圓滿結束，今年的賽果驚喜十足，黑馬跑出的《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》、大熱倒灶的Lady Gaga、終獲金球影帝的基斯頓比爾（Christian Bale）等都成全場焦點，不過若單論紅地氈，除了攝鏡王Fiji Water Girl，楊紫瓊的綠寶石戒指亦成為話題。

楊紫瓊近來多次戴這枚綠寶石戒指現身，相信是她最喜愛的珠寶之一。（Getty Images）

去年一部全華人班底製作的電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）在全球掀起熱潮，將東方文化注入荷里活，戲中由演員、戲服到場景設計都大受好評，女主角吳恬敏（Constance Wu）入圍今屆金球獎喜劇類影后以外，電影原著小說作者Kevin Kwan、Gemma Chan、Ken Jeong等電影班底都有到場，當中以綠色晚禮服踏上紅地氈的楊紫瓊，就再次戴上電影尾聲的求婚戒指現身，原來該枚綠寶石戒指不但是她的私伙。

有指《我的超豪男友》中不少珠寶都是楊紫瓊的私伙。（劇照）

楊紫瓊拒絕戴道具

《我的超豪男友》戲服設計師透露在開拍前，導演早已計劃讓楊紫瓊的角色戴上綠寶石戒指，於是劇組參考美國已故前總統甘迺迪為積奇蓮設計的訂婚戒指，製作出相近款式，可是效果卻不似預期，當見到道具實物時，楊紫瓊甚至直接表示不可能戴上那樣的戒指，導演只能以笑摭醜並解釋因為資金問題才出此下策，她聞言即要求助手找來私伙珠寶盒，從中翻出一枚由她親自參與設計，鑲嵌了鑽石的綠寶石戒指，最終成了戲中重要求婚一幕的主角。而當問到出借貴重珠寶作拍攝用途會否擔心時，楊紫瓊直接回答飾物是用來戴的，不應一直存放於銀行中，又笑言有信心其他人比自己更著緊那些珠寶。

Nick用媽媽的戒指重新向Rachel求婚一幕被視為全片最感動橋段之一。（劇照）

楊紫瓊後來再被問到相關問題，亦大方承認戒指是她的珍藏，至於出借用作電影道具，楊紫瓊強調認為自己飾演的角色Eleanor是個一絲不苟的人，而且最後當她把戒指交給囝囝向女友求婚，正正象徵終於認同Rachel的身分，所以那枚戒指必須夠特別。導演補充戲中角色所戴的戒指代表着尊重、認可、力量和犧牲，最重要的是自愛，消息在網上引起討論，粉絲紛紛留言大讚楊紫瓊夠霸氣，希望將來有能力仿傚她買大禮犒賞自己。